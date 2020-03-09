Пистолет-массажер для настоящих мужчин Xiaomi Yunmai

Xiaomi Yunmai-это суровый мужской массажер в виде пистолета.

Массажер с помощью пульсирующих вибраций может стимулировать кровообращение, снять боль в мышцах, расслабить и восстановить их работу.

В Xiaomi Yunmai есть несколько режимов скорости работы, максимальное количество оборотов в минуту составляет 3200 оборотов. Также в комплекте с массажером поставляется четыре массажных головок.

Массажер Xiaomi Yunmai работает от аккумулятора ёмкостью 1600 мАч, этого хватит до 80 дней работы, при условий если использовать массажер по 10 минут в день.

Купить можно такой массажер на AliExpress за 150 долларов.