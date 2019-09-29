Пять лучших книг по интернет-маркетингу

Пожалуй, самая эффективная форма обучения онлайн-маркетингу, это курсы вроде kazan.itstep.org/blog_1/online-marketing-training или kazan.itstep.org/blog_1/kompyuternye-kursy-dlya-detej . Однако профильная литература всегда поможет расширить кругозор и закрепить знания, полученные на онлайн-курсах. Мы подготовили для вас список из пяти лучших книг по интернет-маркетингу, составленную экспертами из kazan.itstep.org/blog_1/web-design-training-from-the-ground-up

Фиолетовая корова. Сделайте свой бизнес выдающимся!

Сета Година называют не только крутым маркетологом, но и провидцем. После выхода его бестселлера многие бренд-менеджеры, маркетологи и предприниматели по-другому взглянули на бизнес. Суть его подхода в том, что «корова» должна быть фиолетового цвета, иначе на нее никто не посмотрит. Ведь во всей рекламной шелухе легко затеряться, а покупателю тяжело выделить что-то одно. А вот «фиолетовая корова» как раз выделяется из толпы.

SEO – искусство раскрутки сайтов

Данный труд считается настольной книгой в мире онлайн маркетинга. Она предлагает самые азы оптимизации сайтов и SEO-продвижения. На страницах этой книги авторы объясняют, как создавать сайты и SEO-контент, анализировать эффективность, как подобрать персонал и есть ли перспективы у популярных SEO-инструментов. Эту книгу точно стоит рекомендовать новичкам.

Контент-маркетинг. Новые методы привлечения в эпоху интернета

Автор этой книги – Майкл Стелзнер – является создателем популярного блога о маркетинге в SocialMediaExaminer.com. Самое интересное в книге, это посыл автора – перестаньте продавать. Стелзнер уверен, что покупатель из мишени должен превратиться в друга. Еще одна интересная мысль автора – не говорите о себе, а дайте людям возможность читать и слушать о них самих.

Веб-аналитика 2.0 на практике

Автор этой книги Авианаш Кошик настолько крут, что постоянно выступает с докладами, читает лекции в университетах и консультирует Googlе. В книге он дотошно анализирует примеры, рассматривает решение проблемы с нескольких ракурсов и учит подбирать необходимые инструменты.

Контекстная реклама, которая работает. Библия Google AdWords

Этот текст считается одним из лучших руководств по контекстной рекламе. В книге рассказывается о том, как зарабатывать правильно и с наименьшими затратами. В ней приводится теория поиска, анализ и подбор семантического ядра, составление плана для рекламной кампании в Goggle AdWords, а также множество другой полезной информации.