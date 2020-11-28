Plextor выпускают два SSD M.2 формата M8 VC Plus

Компания Plextor анонсировала новую серию твердотельных накопителей формата M.2 SATA3.0 (6 Гбит / с) M8VG Plus, в которых используется 96-слойная флэш-память 3D NAND Kioxia, обеспечивающей последовательные скорости чтения/записи до 560 / 520 МБ/с и случайные скорости чтения/записи до 90,000 / 88,000 IOPS. В накопителях M8V Plus обеспечивается абсолютная целостность передаваемых данных благодаря использованию механизма коррекции ошибок. Кроме того, ваши данные будут защищены при помощи технологий RAID Engine (Drive Array Accelerator) и Data Shaping (управление данными).

Срок службы накопителей при записи составляет 560 ТБВт для 1 ТБ, 280 ТБВт для 512 ГБ, 140 ТБВт для 256 ГБ, 2,5 миллиона часов для MTBF и 3-летняя гарантия на продукт. Размер накопителя составляет всего 22 мм в ширину, 80 мм в длину, 2,30 мм в глубину и весит до 10 г.
Версия на 1 ТБ будет стоить 95 евро, версия на 512 ГБ - 55 евро.

Комментарии и отзывы Plextor M8VG Plus
Обзоры:
Обзор Patriot Memory Signature Premium PSP48G2666KH1. Оперативная память для недорогих сборокОбзор Patriot Memory Signature Premium PSP48G2666KH1. Оперативная память для недорогих сборок
Обзор оперативной памяти GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600 (GP-AR36C18S8K2HU416R)Обзор оперативной памяти GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600 (GP-AR36C18S8K2HU416R)
Обзор TRANSCEND JetRam JM3200HLE-16G. Оперативная память для системы под работу и игрыОбзор TRANSCEND JetRam JM3200HLE-16G. Оперативная память для системы под работу и игры
Новости:
PNY выпустила новую оперативную память XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4 3600

Сегодня PNY объявила о добавлении в ассортимент компании новой игровой оперативной памяти XLR8 Gaming EPI...
HyperX выпустила новую одноранговую память FURY DDR4 RGB

HyperX объявила о выпуске новой памяти линейки FURY DDR4 RGB. Новые одноранговые модули памяти доступны с...
Western Digital выпускает твердотельные накопители DC ZN540 NVMe и WD Blue SN550 емкостью 2 ТБ

Сегодня компания WD анонсировала выпуск пары новых твердотельных NVMe накопителей, в который входят тверд...
Обзор DUNOBIL ALPHA DUO. Двухканальный видеорегистратор с Super HDОбзор DUNOBIL ALPHA DUO. Двухканальный видеорегистратор с Super HD
Обзор Prestigio SmartKids Max (2020). Детский планшетОбзор Prestigio SmartKids Max (2020). Детский планшет
Лучший фен. Xiaomi Mijia Water Ion Hair DryerЛучший фен. Xiaomi Mijia Water Ion Hair Dryer
Обзор ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC 8GB (TUF-RTX3070-O8G-GAMING). Тест видеокарты Full HD и 4KОбзор ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC 8GB (TUF-RTX3070-O8G-GAMING). Тест видеокарты Full HD и 4K
Выбираем лучший гибридный видеорегистратор 2020 года. CARCAM HYBRID 2 Signature, Neoline X-COP 9300с, Roadgid X8 Gibrid GT и Playme PRIMEВыбираем лучший гибридный видеорегистратор 2020 года. CARCAM HYBRID 2 Signature, Neoline X-COP 9300с, Roadgid X8 Gibrid GT и Playme PRIME
Новый Moto G Stylus получит аккумулятор ...
Новый Moto G Stylus получит аккумулятор Авторитетный информатор Эван Бласс поделился подробностями о смартфоне Moto G Stylus 2021 (условное назва...
Обзор Deerma Garment Steamer HS200 (DEM-...
Обзор Deerma Garment Steamer HS200 (DEM-Классический вариант исполнения утюгов и отпаривателей предполагает стационарное использование и привязку...
Бюджетный 4K-телевизор Redmi Smart TV A6...
Бюджетный 4K-телевизор Redmi Smart TV A6Принадлежащий компании Xiaomi бренд Redmi дал старт продажам старшей модели серии телевизоров Redmi Smart...
Обзор Philips Sonicare DiamondClean 9000...
Обзор Philips Sonicare DiamondClean 9000С умными щетками семейства Sonicare мы знакомились на примере флагманской ...
Arm теперь принадлежит компании NVIDIA...
Arm теперь принадлежит компании NVIDIAКомпания NVIDIA объявила о приобретении Arm Limited за 40 миллиардов долларов. ...
Huawei показала новые 5 нм чипы Kirin 90...
Huawei показала новые 5 нм чипы Kirin 90Компания Huawei представила новые чипы с поддержкой 5G. Kirin 9000 и 9000E основаны на 5 нм техпроцессе. ...
Цена Samsung Galaxy M31 Prime Edition со...
Цена Samsung Galaxy M31 Prime Edition соРанее компания Samsung представила смартфон Galaxy F41 по цене 233 доллара США, который был доступен искл...
Huawei nova 8 SE получит зарядку на 66 В...
Huawei nova 8 SE получит зарядку на 66 ВКитайские источники опубликовали постер смартфона Huawei nova 8 SE, выход которого ожидается в ноябре вме...
Запуск Samsung Galaxy M02 близок, сертиф...
Запуск Samsung Galaxy M02 близок, сертиф Компания Samsung работает над смартфоном Galaxy M02, так как Galaxy M02 недавно был замечен на платформ...
OnePlus Nord получил обновление OxygenOS...
OnePlus Nord получил обновление OxygenOSКомпания OnePlus начала развертывание обновления OxygenOS 10.5.7 для смартфонов OnePlus Nord. В новом обн...
Новый трекер активности для детей от Gar...
Новый трекер активности для детей от GarКомпания Garmin выпустила трекер активности с ярким дизайном для детей Vivofit Jr 3. ...
Intel представила новый логоти...
Intel представила новый логотиНаряду с новыми процессорами Tiger Lake, компания Intel представил новый логотип. ...
Обзор Satechi Trio Wireless Charging Pad ST-X3TWCPM. Беспроводная зарядка для AppleОбзор Satechi Trio Wireless Charging Pad ST-X3TWCPM. Беспроводная зарядка для Apple
Обзор Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC (NED3090S19SB-132BA). Тесты видеокарты в 8К-разрешенииОбзор Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC (NED3090S19SB-132BA). Тесты видеокарты в 8К-разрешении
Обзор Satechi ST-HK10AW-EU. Умная розетка с интеграцией в HomeKitОбзор Satechi ST-HK10AW-EU. Умная розетка с интеграцией в HomeKit
Обзор ID-COOLING SE-914-XT Basic. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5-3600XT и Intel Core i3-10300Обзор ID-COOLING SE-914-XT Basic. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5-3600XT и Intel Core i3-10300
Обзор GameSir F4 Falcon. Триггер для мобильных шутеровОбзор GameSir F4 Falcon. Триггер для мобильных шутеров
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor