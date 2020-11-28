Plextor выпускают два SSD M.2 формата M8 VC Plus

Компания Plextor анонсировала новую серию твердотельных накопителей формата M.2 SATA3.0 (6 Гбит / с) M8VG Plus, в которых используется 96-слойная флэш-память 3D NAND Kioxia, обеспечивающей последовательные скорости чтения/записи до 560 / 520 МБ/с и случайные скорости чтения/записи до 90,000 / 88,000 IOPS. В накопителях M8V Plus обеспечивается абсолютная целостность передаваемых данных благодаря использованию механизма коррекции ошибок. Кроме того, ваши данные будут защищены при помощи технологий RAID Engine (Drive Array Accelerator) и Data Shaping (управление данными).

Срок службы накопителей при записи составляет 560 ТБВт для 1 ТБ, 280 ТБВт для 512 ГБ, 140 ТБВт для 256 ГБ, 2,5 миллиона часов для MTBF и 3-летняя гарантия на продукт. Размер накопителя составляет всего 22 мм в ширину, 80 мм в длину, 2,30 мм в глубину и весит до 10 г.Версия на 1 ТБ будет стоить 95 евро, версия на 512 ГБ - 55 евро.