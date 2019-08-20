По словам Трампа,Тим Кук «сделал очень убедительный аргумент»

Президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, что беседовал с главным исполнительным директором Apple Тимом Куком о влиянии американских тарифов на китайский импорт, а также конкуренции со стороны южнокорейской компании Samsung Electronics.

Трамп сказал, что Кук "убедительно обосновал", что тарифы могут повредить Apple , учитывая, что продукты Samsung не будут подчиняться тем же тарифам. Тарифы на дополнительные китайские товары на сумму 300 млрд. Долл. США , включая потребительскую электронику, вступят в силу в два этапа: 1 сентября и 15 декабря.

Соединенные Штаты и Южная Корея заключили торговое соглашение в сентябре прошлого года.

Ноутбуки Apple MacBook и iPhone не будут иметь дополнительных тарифов до 15 декабря, но некоторые другие продукты компании, включая AirPods, Apple Watch и HomePod, будут облагаться пошлинами 1 сентября.