Почему массажное кресло лучше вашего массажиста?

2019-08-09, Автор - Айдар Ибрагимов; [84]

Многим хотя бы раз в жизни делали массаж и мы понимаем что это такое. При этом на массаже многие зарабатывают неплохие деньги. Одни сообщают, что готовы избавить от любых болей, другие сообщают, что лечат практически любые заболевания. Мы хотим вам сообщить, что большинство массажистов, мануальных терапевтов шарлатаны, которые не стоят и 10% денег, которые вы им заплатили. Лучше купите себе массажное кресло. Стоимость современного массажного кресла начинается от 500 долларов (Источник http://массажное-кресло.рф/), а за 2000 долларов можно приобрести такое, какое стоит в вашем ближайшем торговом центре и просит закинуть в него монетку. Данное массажное кресло конечно не обещает вам, что вправит любой позвонок, поправит расположение внутренних органов и выбьет "соли" из суставов, но зато вы получите незабываемое удовольствие и уйдете с него здоровым человеком.

Любой массаж выполняемый взрослым человеком является медицинской манипуляцией, которую должен выполнять исключительно человек с медицинским образованием. Не зная диагноза или не видя заключение компьютерной, магнитно-резонансной томографии ни один грамотный массажист не возьмется за манипуляции с вашей спиной, так как любое значительное смещение позвонка может привести к поражению спинного мозга с дальнейшей вашей инвалидизацией. Массаж от массажного кресла оберегает вас от подобных мошенников, которых в крупных городах страны развелось немалое количество.

Помните, что удовольствие от массажа получают даже дети, у которых еще нет проблем с позвоночником и у них ничего не надо вправлять. Удовольствие человек ощущает не только от самого массажа, но и от прикосновения к нему любимого человека - мамы или папы в случае с детьми, партнера или лица противоположного пола в случае с взрослым человеком. Да, массажное кресло не заменит этих рук, но оно сделает вам квалифицированный массаж, который улучшит кровообращение в мягких тканях и снимет тяжесть, которая накопилась в теле в течение дня.


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