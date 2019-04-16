Подборка лучших электросамокатов для взрослых

Xiaomi Mijia Electric Scooter

Для детей электросамокат – это просто очень крутая игрушка и современная замена велосипеду, а для взрослых электросамокат станет отличным средством передвижения, конечно, если он правильно подобран. Чем взрослый электросамокат отличается от детского? Большая мощность двигателя и большая максимальная скорость; Большие габариты: самокат рассчитан на взрослого человека, соответственно, выдерживает больший вес; Большая надёжность: предполагается, что такой самокат будут использовать в качестве транспортного средства на каждый день, поэтому он должен выдерживать постоянную нагрузку. Также он отличается по дизайну, он может быть или более солидным и сдержанным, или более агрессивным. В этой подборке мы выбрали самые лучшие электросамокаты для взрослых, по мнению

KUGOO S3

- электросамокат, который стал популярным у жителей мегаполисов сразу после появления. Этот самокат можно сложить и он не будет занимать много места. Он оборудован гидравлическими тормозами, а батарея рассчитана на 30 километров пути. Electirc Scooter - отличная идея для тех кто оставляет машину на неудобных парковках или не хочет стоять в пробках. Передний фонарь мощностью 1.1 Вт освещает до 6 метров пути, что позволит вам чувствовать себя в безопасности даже на темной дороге. Задний сигнал красного цвета горит постоянно как габаритный огонь при движении, что особенно полезно ночью, и мигает при торможении. Самокат Xiaomi оснащен дисковыми тормозами и электронной антиблокировочной системой ABS, что обеспечивает мягкое торможение и сокращает тормозной путь до 4х метров2.

Ninebot Kickscooter ES2

- непревзойденный электросамокат Kugoo S3 с мощностью аккумулятора 6100 mAh сделает Ваш путь еще быстрее и комфортабельнее. Абсолютно все комплектующие сделаны из высокопрочных и оригинальных материалов, благодаря которым достигается максимальный комфорт во время езды. Дисплей с технологией LED является одной из главных отличительных особенностей перед аналогами. Каркас электросамоката собран из легкого и износостойкого авиационного алюминия, что в первую очередь говорит о возможности транспортировки даже для детей. Общий вес самоката 11 кг. Электросамокат оснащен подножкой и задним фонарем.

ZAXBOARD ES-8i

- электрический самокат внешне выглядит лаконично и стильно, за счет того, что абсолютно все провода и другие технические детали спрятаны. Дека также выглядит утонченно и изящно с мягким изгибом. Для максимального комфорта она покрыта тонким слоем силикона (2 мм), за счет чего нога никогда не соскользнёт даже при наличии влаги на поверхности, а также её легко чистить. Прямая рулевая стойка изготовлена из прочного высококачественного алюминия и оснащена электронными модулями, аккумулятором и мощной фарой. Под декой по краям располагается красивая декоративная подсветка для эффектности. Также сзади деки имеются габаритный огни. Он выдерживает нагрузку до 110 килограмм, при этом его вес составляет всего лишь 12,5 килограмм. Ninebot KickScooter ES2 способен преодолевать не маленькие расстояния (до 25 километров) на одном заряде аккумулятора. В переднем колесе устройства располагается мощный мотор на 300 Ватт. Также колеса имеют прекрасную амортизацию, что способствует мягкой езде даже по неровностям (ямки, земляные тропы, гравий и пр.).

Xiaomi M365 Electric Scooter Pro

- электросамокат с защитой от воды. Не боится дождя, луж и может работать даже зимой! Zaxboard ES-8i управляется современным контроллером, сердцем которой является 32-битный микропроцессор ARM Cortex-M3, разработанный в Великобритании и выпускаемый швейцарской компанией STMicroelectronics. Фирменное 8-дюймовое мотор-колесо имеет мощность 36V, благодаря чему электросамокат обеспечивает уверенную тягу, а максимальная скорость достигает 25 км/час. Качественная гидроизоляция позволяет не бояться луж. Аккумуляторная батарея, состоящая из тридцати двух элементов питания от южно-корейской компании Samsung, обладает внушительной емкостью в 7800 mAh. Гидроизоляция препятствует попаданию пыли и влаги. Благодаря бортовому компьютеру, на цветной дисплей выводится вся необходимая информация: текущая скорость, пройденное расстояние, время в пути, а также состояние батареи, её ампераж и вольтаж.

- это обновленная производителем модель уже довольно известного и проверенного временем электросамоката Xiaomi Mijia M365. Электросамокат Xiaomi Mijia Electric Scooter Pro 12800 mAh является доработанной версией своего младшего брата в лице Xiaomi Mijia Electric Scooter M365 7800 mAh. Инженеры компании Xiaomi доработали до идеала уже и так отличный самокат, добавив необходимые элементы для достижения звания «лучший электросамокат 2019 года». Визуальных и технических нововведений в PRO версии достаточно, чтобы как минимум задуматься о покупке обновлённой версии. В новом самокате Xiaomi Mijia Electric Scooter Pro 2019 удалось поместить аккумулятор с повышенной ёмкостью - 12800 мАч типоразмера 18650. От одного полного заряда, электросамокат Xiaomi Mijia Electric Scooter Pro способен преодолевать расстояние до 45 км, а интеллектуальная система управления батареями и шесть ступеней защиты и безопасности аккумуляторов делает поездку максимально безопасной. С помощью фирменного приложения Mi Home, Вы можете следить за состоянием аккумулятора при такой необходимости.