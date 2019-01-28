Подборка лучших гидроскутеров

ZAXBOARD ZX-11 Pro

Каждый ребенок или подросток, мечтает иметь свой гидроскутер, чтобы потом на фоне местных ребят быть самым крутым. На данный момент появилось очень много фирм, как оригинальных, так и не оригинальных, выпускающих качественные и не качественные гидроскутеры. Но как мы знаем качество в гидроскутере должно быть на первом месте, ведь от качества зависит и безопасность. Ниже мы привели подборку лучших гироскутеров по мнению МегаОбзор.

Smart Balance 9 Off-Road

Гироскутер ZAXBOARD ZX-11 Pro - модель нового поколения с заводской аквазащитой по стандарту IP66. Это самый совершенный из всех существующих гироскутеров с приложением TaoTao G2 с балансировкой. Его отличают не только продвинутые технические характеристики, "начинка" и дизайн, но и то, что это первый гироборд, имеющий официальную гарантию сроком на 3 года. Теперь гироскутеру по плечу полное погружение в воду глубиной до 1 метра! Вы сможете уверенно себя чувствовать в дождливую погоду и смело кататься по самым глубоким лужам. Он подойдет для любого возраста. Датчик веса распознаёт детей весом от 10 кг.

HOVERBOT A-3 LIGHT

Гироскутер Smart Balance 9 Off-Road - это новинка от Smart Balance с колесами диаметром 9 дюймов и стильным дизайном. Владельцы данного гироскутера могут управлять им с помощью мобильного приложения. Наличие мобильного приложения, позволит отслеживать основные процессы и производить настройку функционала устройства, является одним из главных достоинств гироскутера. Программа для Smart Balance Off Road 9 Tao Tao Plus выпущена и для Android, и для iOS. Став владельцем фирменного гироскутера, вы сможете приятно и активно проводить время на открытом воздухе, а также быстро и комфортно перемещаться по городу и вне его пределов.

iBalance Prem Series

Гироскутер HOVERBOT A-3 LIGHT - данный гидроскутер оборудован 6.5-дюймовыми колесами, является отличным вариантом для прогулок с использованием ровных дорожек городских парков. Использовано разноцветное цветовое оформление, привлекающее внимание. Обращает на себя внимание и наличие светодиодной подсветки и габаритных огней: при передвижении в условиях ограниченного освещения вы будете в безопасности. Вы сможете развивать скорость до 10 км/ч. Возможно преодоление подъемов, угол которых не более 18°. Аккумулятор гироскутера, имеющий емкость 4.4 А·ч, обеспечивает запас хода до 5 км. Удобству использования гироскутера Hoverbot A-3 Light LED способствует наличие нескользящих педалей. Корпус устройства соответствует степени защиты IP54. Это означает, что гироскутер имеет защиту от воздействия пыли и защищен от водяных брызг. Вы сможете использовать модель даже под проливным дождем.

Polaris PBS 0609L

Гироскутер iBalance Prem Series - высококачественный гироскутер нового поколения, разработанный специально для российского рынка. Отличительной особенностью гиробордов этого производителя является непревзойденное качество всех комплектующих, и профессиональная сборка с многоступенчатой системой контроля на каждом этапе производства. Он оснащен 10.5 дюймовыми колесами, внутри гидроскутера встроены Bluetooth колонки которыми можно управлять с помощью мобильного приложения iBalance. Максимальная скорость достигает 20 км/ч, а мощность двигателя составляет 1200 Вт. Даже ребенку не составит труда научиться ездить на гироскутере iBalance.

Гироскутер Polaris PBS 0609L - с этим гидроскутером вы точно не останетесь незамеченными. Необычный транспорт, будто сошедший со страниц книг о будущем, ярко сверкает светодиодами, позволяя тебе безопасно перемещаться даже в тёмное время суток или при плохом освещении. Аппарат легко развивает скорость до 15 км/ч и чутко реагирует на каждый наклон тела, поворачивая в нужную сторону. Большие надувные колёса диаметром 16,5 см без труда преодолевают дорожные препятствия и неровности с перепадом высот до 15 градусов. Ёмкий аккумулятор обеспечивает несколько часов автономности, чтобы ты мог совершать даже очень дальние прогулки на расстояния до 20 км. Увеличенная грузоподъёмность от 25 до 100 кг не ограничивает подростков и взрослых с самой разной комплекцией.