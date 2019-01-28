Подборка лучших гидроскутеров

2019-01-28, Автор - Ganibal; Продукт - ZAXBOARD ZX-11 Pro; [96]
Каждый ребенок или подросток, мечтает иметь свой гидроскутер, чтобы потом на фоне местных ребят быть самым крутым. На данный момент появилось очень много фирм, как оригинальных, так и не оригинальных, выпускающих качественные и не качественные гидроскутеры. Но как мы знаем качество в гидроскутере должно быть на первом месте, ведь от качества зависит и безопасность. Ниже мы привели подборку лучших гироскутеров по мнению МегаОбзор.

ZAXBOARD ZX-11 Pro

Гироскутер ZAXBOARD ZX-11 Pro - модель нового поколения с заводской аквазащитой по стандарту IP66. Это самый совершенный из всех существующих гироскутеров с приложением TaoTao G2 с балансировкой. Его отличают не только продвинутые технические характеристики, "начинка" и дизайн, но и то, что это первый гироборд, имеющий официальную гарантию сроком на 3 года. Теперь гироскутеру по плечу полное погружение в воду глубиной до 1 метра! Вы сможете уверенно себя чувствовать в дождливую погоду и смело кататься по самым глубоким лужам. Он подойдет для любого возраста. Датчик веса распознаёт детей весом от 10 кг.

Smart Balance 9 Off-Road

Гироскутер Smart Balance 9 Off-Road - это новинка от Smart Balance с колесами диаметром 9 дюймов и стильным дизайном. Владельцы данного гироскутера могут управлять им с помощью мобильного приложения. Наличие мобильного приложения, позволит отслеживать основные процессы и производить настройку функционала устройства, является одним из главных достоинств гироскутера. Программа для Smart Balance Off Road 9 Tao Tao Plus выпущена и для Android, и для iOS. Став владельцем фирменного гироскутера, вы сможете приятно и активно проводить время на открытом воздухе, а также быстро и комфортно перемещаться по городу и вне его пределов.

HOVERBOT A-3 LIGHT

Гироскутер HOVERBOT A-3 LIGHT - данный гидроскутер оборудован 6.5-дюймовыми колесами, является отличным вариантом для прогулок с использованием ровных дорожек городских парков. Использовано разноцветное цветовое оформление, привлекающее внимание. Обращает на себя внимание и наличие светодиодной подсветки и габаритных огней: при передвижении в условиях ограниченного освещения вы будете в безопасности. Вы сможете развивать скорость до 10 км/ч. Возможно преодоление подъемов, угол которых не более 18°. Аккумулятор гироскутера, имеющий емкость 4.4 А·ч, обеспечивает запас хода до 5 км. Удобству использования гироскутера Hoverbot A-3 Light LED способствует наличие нескользящих педалей. Корпус устройства соответствует степени защиты IP54. Это означает, что гироскутер имеет защиту от воздействия пыли и защищен от водяных брызг. Вы сможете использовать модель даже под проливным дождем.

iBalance Prem Series

Гироскутер iBalance Prem Series - высококачественный гироскутер нового поколения, разработанный специально для российского рынка. Отличительной особенностью гиробордов этого производителя является непревзойденное качество всех комплектующих, и профессиональная сборка с многоступенчатой системой контроля на каждом этапе производства. Он оснащен 10.5 дюймовыми колесами, внутри гидроскутера встроены Bluetooth колонки которыми можно управлять с помощью мобильного приложения iBalance. Максимальная скорость достигает 20 км/ч, а мощность двигателя составляет 1200 Вт. Даже ребенку не составит труда научиться ездить на гироскутере iBalance.

Polaris PBS 0609L

Гироскутер Polaris PBS 0609L - с этим гидроскутером вы точно не останетесь незамеченными. Необычный транспорт, будто сошедший со страниц книг о будущем, ярко сверкает светодиодами, позволяя тебе безопасно перемещаться даже в тёмное время суток или при плохом освещении. Аппарат легко развивает скорость до 15 км/ч и чутко реагирует на каждый наклон тела, поворачивая в нужную сторону. Большие надувные колёса диаметром 16,5 см без труда преодолевают дорожные препятствия и неровности с перепадом высот до 15 градусов. Ёмкий аккумулятор обеспечивает несколько часов автономности, чтобы ты мог совершать даже очень дальние прогулки на расстояния до 20 км. Увеличенная грузоподъёмность от 25 до 100 кг не ограничивает подростков и взрослых с самой разной комплекцией.

Комментарии:
Роботизированное колено с искусственным ...
Роботизированное колено с искусственным Командой исследователей была разработана система искусственного интеллекта, которая может настроить робот...
Представлены смартфоны Jinga Win Pro и J...
Представлены смартфоны Jinga Win Pro и JВыход сразу двух флагманских смартфонов Jinga ознаменовал начало 2019 года. В ближайшее время на полках р...
Мини-ПК Asus VivoMini VC65-C1 вмещает пя...
Мини-ПК Asus VivoMini VC65-C1 вмещает пяКомпания Asus представила мини-ПК VivoMini VC65-C1, объем которого составляет около 2 литров. Новинка осн...
Смартфон Vivo X25 с 48-Мп камерой выйдет...
Смартфон Vivo X25 с 48-Мп камерой выйдетСетевые источники поделились информацией о смартфоне Vivo X25, который появится в глобальной продаже под ...
Новый смартфон Oppo получит аккумулятор ...
Новый смартфон Oppo получит аккумулятор Китайский регулятор TENAA сертифицировал новый смартфон Oppo, который выйдет в двух версиях с модельными ...
Cмартфон Redmi Note 7 со 128 ГБ памяти в...
Cмартфон Redmi Note 7 со 128 ГБ памяти вБюджетный смартфон Redmi Note 7 был представлен в нескольких вариантах, среди которых не было версии на 1...
Беспроводные наушники JAYS m-Six Wireles...
Беспроводные наушники JAYS m-Six WirelesШвейцарский производитель JAYS выпустил новые беспроводные наушники JAYS m-Six Wireless. ...
Звуковая панель Corseca Amigo...
Звуковая панель Corseca AmigoDamson Technologies выпустила звуковую панель мощностью 12 Вт под названием Corseca Amigo. Продукт предла...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Digma DCL-720. Автомобильный телевизорОбзор Digma DCL-720. Автомобильный телевизор
Обзор плюсов и минусов ASUS ROG Phone ZS600KL 128GB. Лучший игровой смартфон Обзор плюсов и минусов ASUS ROG Phone ZS600KL 128GB. Лучший игровой смартфон
Обзор HARPER DVHR-223. Ультрабюджетный видеорегистраторОбзор HARPER DVHR-223. Ультрабюджетный видеорегистратор
Обзор плюсов и минусов Nokia 3.1 Plus 32GB. Бюджетный смартфон с NFCОбзор плюсов и минусов Nokia 3.1 Plus 32GB. Бюджетный смартфон с NFC
Обзор SINBO SHB 3165. Электрическая мясорубка 3000 ВтОбзор SINBO SHB 3165. Электрическая мясорубка 3000 Вт
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4В последнее время производители мониторов стали все чаще работать в направлении широкоформатных мониторов...
Обзор Angry Birds Dream Blast. Переосмыс...
Обзор Angry Birds Dream Blast. ПереосмысДумаю, если вы хоть когда-то играли на смартфоне в игры, то знаете про игру Angry Birds. В свое время это...
Предварительный обзор In Win 928. Корпус...
Предварительный обзор In Win 928. КорпусВ последнее время абсолютно все комплектующие компьютера становятся больше — радиаторы систем охлаждения ...
Предварительный обзор BenQ CinePrime W27...
Предварительный обзор BenQ CinePrime W27В последнее время пользователи стали все чаще смотреть в сторону проекторов вместо телевизоров, так как у...
Обзор Big Big Baller. Необычный геймплей...
Обзор Big Big Baller. Необычный геймплейКазуальные игры всегда стремятся удивить потенциального геймера своими механиками — иногда они действител...
Предварительный обзор ASUS Y406UA. Компа...
Предварительный обзор ASUS Y406UA. КомпаЕсть определенный сегмент пользователей, которым не нужен мощный ноутбук, им нужно решение для общения, р...
Honor View 20 официально представлен в Р...
Honor View 20 официально представлен в Р22 января в Москве состоялась презентация Honor View 20. Он стал первым смартфоном со встроенной фронталь...
Предварительный обзор Honor View 20. Тел...
Предварительный обзор Honor View 20. ТелНекоторое время назад, когда в сети только-только появилась информация о смартфонах с вырезом в дисплее в...
Обзор Paper.io 2. Захватываем территорию...
Обзор Paper.io 2. Захватываем территориюВ последнее время казуальные игры не выделяются какой-то уникальностью и напоминают друг друга практическ...
Предварительный обзор Cougar Immersa Pro...
Предварительный обзор Cougar Immersa ProДля подавляющего большинства современных геймеров игровая гарнитура является чем-то большим, нежели прост...
Обзор Color Bumb 3. Напрягаем ваш смартф...
Обзор Color Bumb 3. Напрягаем ваш смартфСкажу честно — большинство современных казуальных игр не вызывают у меня каких-то теплых чувств, не говор...
Предварительный обзор Lenovo ThinkPad X1...
Предварительный обзор Lenovo ThinkPad X1В последнее время пользователи привыкли думать, что единственным рабочим ноутбуком является MacBook. Но, ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor