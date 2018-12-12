Подборка лучших источников бесперебойного питания

2018-12-12, Автор - Ganibal; Продукт - APC by Schneider Electric Back-UPS BK500EI; [34]
Для сохранения важных данных и целостности своего компьютера, опытные люди пользуются источником бесперебойного питания или коротко говоря ИБП. Они предотвращают короткое замыкание, или непредвиденное выключение света. Поэтому мы предлагаем вам посмотреть подборку лучших источников бесперебойного питания.

APC by Schneider Electric Back-UPS BK500EI

Резервный ИБП APC by Schneider Electric Back-UPS BK500EI - это источник бесперебойного питания, который благодаря высоким техническим показателям способен обеспечивать защиту профессионального уровня от всплесков напряжения. Данная модель оснащена тремя компьютерными розетками с батарейным резервным питанием и встроенными фильтрами для телефонных линий. К герметическим необслуживаемым свинцово-кислотным батареям RBC2 имеется удобный доступ, поэтому в случае необходимости пользователь может самостоятельно их заменить без остановки работы. Время работы на батареях при максимальной нагрузке 5 минут, а среднее время подзарядки аккумуляторов ИБП составляет 3-6 часов.

Powercom RAPTOR RPT-800AP

Интерактивный ИБП Powercom RAPTOR RPT-800AP - этот ИБП обеспечит стабильную работу серверов, рабочих станций, аудио и видеотехники. Функция автоматической регулировки напряжения позволяет пользователям продолжать работу без перехода на питание от аккумулятора в условиях нестабильной электросети. ИБП PowerCom Raptor RPT-800AP с защитой от короткого замыкания и перегрузок - оптимальное соотношение цены и производительности.

CyberPower CP1300EPFCLCD

Интерактивный ИБП CyberPower CP1300EPFCLCD - это линейно-интерактивный 1-фазный источник бесперебойного питания c выходной мощностью 1300 ВА / 780 Вт. Данная модель предназначена для защиты офисного оборудования, включая ПК, рабочие станции, сетевые и периферийные устройства. Типичное применение в бэк-офисах, серверных комнатах и центрах обработки данных. ИБП этой серии с автоматическим регулированием напряжения (AVR) обеспечивает постоянное и безопасное питание подключенного оборудования.

Ippon Back Basic 850 Schuko

Интерактивный ИБП Ippon Back Basic 850 Schuko - данная модель предназначена для защиты персональных компьютеров и мониторов, а также другой периферийной компьютерной и вычислительной техники от основных неполадок с электропитанием: высоковольтных выбросов, электромагнитных и радиочастотных помех, понижений, повышений и полного исчезновения напряжения в электросети. Выходная мощность ИБП Ippon Back Basic 850 составляет 480 Вт. Уровень входного напряжения должен находиться в диапазоне от 160 до 275 В. Переключение при нестабильном питании происходит быстро и позволяет продолжить работу. Стабильность выходного напряжения составит ± 10 %. Уровень шума от работающего устройства равен всего 40 дБ.

Powercom Imperial IMP-3000AP

Интерактивный ИБП Powercom Imperial IMP-3000AP - модель создана для решения распространенных проблем, например: различного вида помех, высоковольтных выбросов, изменения показателей напряжения в вашей электросети. Универсальный источник бесперебойного питания POWERCOM Imperial IMP-3000AP с выходной мощностью в 3000 ВA гарантирует вам от 30 до 90 минут в режиме автономной работы при непредвиденном отключении электропитания. Устройство исполнено в высокопрочном корпусе из пластика черного цвета, оснащено информационными индикаторами на панели управления, современный дизайн устройства отлично впишется в дизайн рабочего места.

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