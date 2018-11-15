Подборка лучших твердотельных SSD накопителей

Быстрый запуск Windows, скоростная запись и чтение данных это все SSD. Как при работе так и во время игр, SSD проявляет себя с лучшей стороны, особенно если происходит прорисовка на дальней дистанции. Поэтому предлагаем вам посмотреть подборку лучших твердотельных накопителей SSD объемом 500Gb для ПК.
Samsung 860 EVO
Твердотельный накопитель Samsung 860 EVO - этот накопитель позволит вам "прокачать" ваш стационарный компьютер или ноутбук, добавив в него еще больше мощностей и производительности для ресурсоемких приложений и требовательных в плане графической составляющей игр. Устройство имеет внушительный объем 500 ГБ, которого хватит и для установки операционной системы, и для установки различного софта и компьютерных видеоигр, и для хранения разнообразной информации. Показатели производительности весьма впечатляющие: максимальные скорости записи и чтения равняются 520 Мбайт/с и 550 Мбайт/с соответственно.
Digital WD BLUE 3D
Твердотельный накопитель Western Digital WD BLUE 3D - данное устройство с легкостью обеспечит требовательного пользователя быстродействием и производительностью и подарит стационарному компьютеру недостающую скорость обработки запросов. Для подключения WD Blue [WDS500G2B0A] к материнской плате системного блока используется интерфейс SATA III. Вы останетесь довольны высокими показателями максимальных скоростей записи и чтения, составляющими 530 Мбайт/с и 560 Мбайт/с соответственно.
Crucial CT500MX500SSD1
Твердотельный накопитель Crucial CT500MX500SSD1 - этот накопитель демонстрирует впечатляющую производительность и способен значительно ускорить загрузку системы и работу приложений. За счет использования высококачественных микросхем флэш-памяти и усовершенствованных алгоритмов работы прошивки накопитель Crucial CT500MX500SSD1 обеспечивает высокую надежность хранения данных. Скорость чтения данных составляет 560 МБ/с, а скорость записи 510 МБ/с.
SanDisk SDSSDH3-500G-G25
Твердотельный накопитель SanDisk SDSSDH3-500G-G25 - он предназначен для эффективного совместного функционирования с ПК и ноутбуками. Этот накопитель поддерживает SMART, специальную технологию для подсчета количества неполадок и ошибок системы. SanDisk SDSSDH3 функционирует на базе флагманского контроллера Marvell-88SS9190.
Seagate XA480LE10063
Твердотельный накопитель Seagate XA480LE10063 - этот SSD накопитель позволит в разы увеличить скорость загрузки операционной системы и приложений, а также поднять производительность Вашего компьютера на более высокий уровень. Этому способствуют контроллер и тип используемой памяти. Множество полезных функций делает использование Seagate Nytro безопасным и продлевает срок его службы.