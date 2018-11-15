Подборка лучших твердотельных SSD накопителей

Samsung 860 EVO

Быстрый запуск Windows, скоростная запись и чтение данных это все SSD. Как при работе так и во время игр, SSD проявляет себя с лучшей стороны, особенно если происходит прорисовка на дальней дистанции. Поэтому предлагаем вам посмотреть подборку лучших твердотельных накопителей SSD объемом 500Gb для ПК.

Digital WD BLUE 3D

Твердотельный накопитель Samsung 860 EVO - этот накопитель позволит вам "прокачать" ваш стационарный компьютер или ноутбук, добавив в него еще больше мощностей и производительности для ресурсоемких приложений и требовательных в плане графической составляющей игр. Устройство имеет внушительный объем 500 ГБ, которого хватит и для установки операционной системы, и для установки различного софта и компьютерных видеоигр, и для хранения разнообразной информации. Показатели производительности весьма впечатляющие: максимальные скорости записи и чтения равняются 520 Мбайт/с и 550 Мбайт/с соответственно.

Crucial CT500MX500SSD1

Твердотельный накопитель Western Digital WD BLUE 3D - данное устройство с легкостью обеспечит требовательного пользователя быстродействием и производительностью и подарит стационарному компьютеру недостающую скорость обработки запросов. Для подключения WD Blue [WDS500G2B0A] к материнской плате системного блока используется интерфейс SATA III. Вы останетесь довольны высокими показателями максимальных скоростей записи и чтения, составляющими 530 Мбайт/с и 560 Мбайт/с соответственно.

SanDisk SDSSDH3-500G-G25

Твердотельный накопитель Crucial CT500MX500SSD1 - этот накопитель демонстрирует впечатляющую производительность и способен значительно ускорить загрузку системы и работу приложений. За счет использования высококачественных микросхем флэш-памяти и усовершенствованных алгоритмов работы прошивки накопитель Crucial CT500MX500SSD1 обеспечивает высокую надежность хранения данных. Скорость чтения данных составляет 560 МБ/с, а скорость записи 510 МБ/с.

Seagate XA480LE10063

Твердотельный накопитель SanDisk SDSSDH3-500G-G25 - он предназначен для эффективного совместного функционирования с ПК и ноутбуками. Этот накопитель поддерживает SMART, специальную технологию для подсчета количества неполадок и ошибок системы. SanDisk SDSSDH3 функционирует на базе флагманского контроллера Marvell-88SS9190.

Твердотельный накопитель Seagate XA480LE10063 - этот SSD накопитель позволит в разы увеличить скорость загрузки операционной системы и приложений, а также поднять производительность Вашего компьютера на более высокий уровень. Этому способствуют контроллер и тип используемой памяти. Множество полезных функций делает использование Seagate Nytro безопасным и продлевает срок его службы.