Подводный сканер LiDAR SL4 с высокоскоростным сканированием до 1мм

Компактная сверхвысокоскоростная электроника обеспечивает большую встроенную обработку и усреднение, что приводит к одно- или многоточечным импульсным возвратным сигналам LiDAR, которые снижают диапазон измерения до 1 мм или даже ниже в зависимости от рабочей среды с гораздо более высокой скоростью сканирования. Дополнительная ценность этого оборудования - это возможность предложить полностью удаленные метрологические коллекции, позволяющие контролировать и обрабатывать данные с берега, как было недавно объявлено в июне 2020 года.