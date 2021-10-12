Подводный сканер LiDAR SL4 с высокоскоростным сканированием до 1мм

Компания 3D at Depth представила свое последнее поколение подводных сканеров с технологией LiDAR, способных к высокоскоростному сканированию и оснащенных дистанционной диагностикой. Новая подводная система LiDAR SL4 оснащена новой панелью, которая не снижает качество данных, но улучшает объем данных, которые могут быть собраны. Все это можно проводить удаленно, с планированием и интеграцией в систему связи, а также с дистанционным обучением с помощью новейшего решения для онлайн-обучения.

Компактная сверхвысокоскоростная электроника обеспечивает большую встроенную обработку и усреднение, что приводит к одно- или многоточечным импульсным возвратным сигналам LiDAR, которые снижают диапазон измерения до 1 мм или даже ниже в зависимости от рабочей среды с гораздо более высокой скоростью сканирования. Дополнительная ценность этого оборудования - это возможность предложить полностью удаленные метрологические коллекции, позволяющие контролировать и обрабатывать данные с берега, как было недавно объявлено в июне 2020 года.
Комментарии и отзывы LiDAR SL4
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