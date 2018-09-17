Поезд Bombardier с аккумуляторным питанием

Канадская транспортная фирма Bombardier выпустила и отправила в путь в Берлине поезд с электроприводом.

Поезд совершил свой первый рейс с местными влиятельными людьми, включая федерального комиссара по железнодорожному транспорту и министра транспорта Бранденбурга. Около 40 процентов немецкой железнодорожной сети не электрифицировано и поэтому Bombardier Talent 3 является привлекательным вариантом для противодействия этому, как экономически, так и экологически. Поезд, который проходил в выходные дни, может набрать около 40 км/ч, но будущая версия сможет набрать до 100 км/ч. Представители Bombardier сказали, что поезд не производит выхлопных газов и на 90 процентов эффективнее с точки зрения эффективности и пригодности к повторной утилизации.