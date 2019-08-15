Поиск первичной жилой недвижимости в цифровую эпоху

Поиск квартир на первичном рынке Азербайджана на примере сервиса Korter.az

Рынок недвижимости требует эффективного информационного взаимодействия застройщиков и потенциальных покупателей. Сбор, а также своевременное и максимально полное предоставление необходимых данных – именно эту задачу поставила перед собой украинская компания Lun.ua, получившая широкую известность под брендом Flatfy.

Наш ресурс позволяет выбрать жилье уже более чем в 30 странах, включая Беларусь, Казахстан, Россию, Молдову и даже Индию. Для удобства пользователей на некоторых сайтах информация подана на нескольких языках – к ним относится https://korter.az/, на страницах которого представлены данные о рынке жилья Азербайджана не только на азербайджанском, но и на русском языке.

Проанализировав взаимодействие с посетителями основного поискового сервиса flatfy.az и каталога нового жилья new.flatfy.az, мы приняли решение заменить название Flatfy на Korter. Это коснется только сайта новостроек и повлечет за собой соответствующее изменение доменного имени каталога – основной сервис сохранит прежнее название. Такие перемены позволят точнее позиционировать направления нашей деятельности, и снизят вероятность ошибок при заходе посетителей на сайты.

Удобство поиска квартир в новых ЖК с помощью Korter.az

По новостройкам Азербайджана создана подробная база данных о более чем 250 объектах, которые уже построены и еще строятся в 6 регионах страны, включая Баку – наиболее активно растущий и развивающийся город.

Функциональные возможности сервисов позволяют найти подходящее первичное или вторичное жилье воспользовавшись системой фильтров. В каталоге новостроек в сжатой и стандартизованной форме представлены подробные данные о жилых комплексах. Здесь имеется информация о месте расположения, окружающей и собственной инфраструктуре, мерах по обеспечению безопасности и благоустройстве. Каждой новостройке посвящена отдельная страница, например для ЖК Melissa Park на которой описаны технические характеристики здания и квартиры, наличие и объем отделочных работ. Описаны также способы, которыми можно приобрести понравившееся жилье. Указываются даже документы на право собственности, предоставляемые застройщиком и состояние строительства.

На странице можно посмотреть планировки предлагаемых квартир. Имеется также график изменения стоимости квадратного метра – все данные регулярно проверяются и вносятся соответствующие изменения.

Мы стремимся соответствовать уровню развития технологий, постоянно совершенствуя сервисы. Достаточно продолжительное время работает мобильное приложение с помощью которого владельцы смартфонов, планшетов и любых других мобильных устройств могут на двух языках получать такой же объем информации, как и посетители десктопных версий наших сайтов.