Поисковое продвижение сайтов в 2018-м году. Что нового?

Поисковое продвижение сайтов является наиболее динамичной отраслью веб-индустрии, где изменения происходят ежесуточно и даже ежечасно. Несмотря на это поисковым продвижением сайтов занимаются множество частных оптимизаторов и различных SEO-студий, которые уверяют, что за определенную сумму обеспечат вас необходимой позицией в поисковой выдаче и неиссякаемым потоком клиентов по данному поисковому запросу. Так ли это?

Во-первых, не следует ожидать мгновенных результатов от поискового продвижения. Если вам гарантируют результат через месяц или даже неделю - это вранье. Такие опытные SEO студии по поисковому продвижению сайтов в Москве как https://seomodern.ru/ могут гарантировать хоть какое-то поисковое продвижение лишь через 2-3 месяца после начала работы, но никак не раньше. Связано это с объективными обстоятельствами - необходимо, чтоб изменения сделанные на сайте и вне его были учтены поисковыми системами и применены в ходе формирования поисковой выдачи.

Во-вторых, не следует стараться перекрыть все ключевые слова вашей тематики. Связано это с распылением бюджета без получения соответствующего дохода от инвестиций. Лишь попадание вашего поискового запроса в первую десятку или первую страницу поисковой выдачи позволит вам начать окупать инвестиции, все остальные подвижки с 50-го места на 20-е не обеспечат какого-либо реального преимущества. Поэтому лучше иметь два поисковых запроса в первой десятке, чем десять во второй.

В-третьих, сегодня поисковое продвижение сайта это комплексный трудоемкий процесс, который включает как внутреннюю, так и внешнюю оптимизацию сайта. При этом недостаточно чтоб ваш сайт был красивый и о нем говорил весь Рунет, надо чтоб он действительно был интересным и полезным для пользователей - поведенческие факторы сегодня имеют огромное значение. Оценивают поведенческие факторы на сайте как сервисы статистики Яндекса, Google, так и их браузеры - Google Chrome и Яндекс.Браузер, которые с позволения пользователя следят за ним.