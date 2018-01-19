Появились характеристики Intel SSD 760p

SSD Intel 760p имеет TLC память, начиная с 128GB и вышел до 2TB (м.2)памяти . Производительность оценивается со скоростью чтения 3200 Мбайт / с и последовательной скоростью записи 1600 МБ / с. Случайная производительность достигает 350 000 IOPS и 280 000 записей ввода-вывода.

Таким образом, новый слайд (ниже) показывает пять моделей серии 760p, 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Самый маленький из них будет самым медленным при 100K IOPS и 1500/650 Мбайт / с для чтения / записи.

Затем они масштабируются вверх, после 512 ГБ устройства будут иметь максимальную производительность, 3200 МБ / с для чтения и не менее 1670 МБ / с при записи. 1TB и 2TB по-прежнему показывают запись TBD, что означает, что они, скорее всего, будут быстрее.