Покупатели новых MacBook столкнулись с неожиданной проблемой

Если вы следите за новостями на рынке электроники, то знаете, что компания Apple официально представила свои новые ноутбуки на ARM-процессорах, дабы уйти от зависимости со стороны компании Intel. Но оказалось, что у продукта все же есть определенные проблемы, которые могут помешать производителю активно продавать смартфоны. Например, производитель явно не учел, что некоторые пользователи решат восстановить свою операционную систему со старого ноутбука на новый, в ходе чего новинка просто намертво зависает из-за того, что данные не сходятся. В итоге такой ноутбук можно нести лишь в сервис или сдавать обратно производителю, но не более того, так как самостоятельно решить проблему не выйдет. Так что не спешите брать новые ноутбуки.

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