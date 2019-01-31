Полезное устройство для велосипедистов Pixel Dual Color Bike Light

Компания Pixel выпустила полезное устройство для велосипедистов. Это устройство «два в одном», оно может излучать белый или красный свет, в зависимости от того, для чего он вам нужен.

Предлагая полную гибкость, Pixel работает как задний или передний фонарь на вашем велосипеде. Вы также можете установить его на свой шлем, сумку или даже на руку для бега, ходьбы и многого другого. Входящий в комплект универсальный ремень и ремешок на липучке позволяют легко прикрепить его в любом месте. Благодаря водонепроницаемости IP54 вы можете уверенно использовать его на открытом воздухе. Чтобы использовать Pixel, нужно нажать на него один раз, а для переключения на красный свет, нужно нажать два раза. Стоимоть гаджета составляет 30 долларов.