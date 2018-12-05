Полицейские NYPD начнут использовать дронов для разведки

Департамент полиции Нью-Йорка запустил новую программу беспилотных летательных аппаратов. Департамент заявляет, что будет использовать дронов для поисково-спасательных миссий, инциденты с буйными, крупные события, такие как концерты и ситуации с заложниками. В настоящее время NYPD имеет три типа дронов.

Первый дрон DJI Inspire 1, он будет использоваться для обучения и тестирования, и два других дрона для тактических операций DJI M210 RTK и 11 DJI Mavic Pros. Ряд полицейских сил по всей в США и за рубежом уже начали использовать беспилотные летательные аппараты. В прошлом году пожарные NYC впервые развернули беспилотник во время пожарной учебной тревоги.