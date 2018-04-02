Получить займ с плохой кредитной историей теперь возможно!

2018-04-02, Автор - Ленар Хайруллин; [58]

Плохая кредитная история становится камнем преткновения для многих заемщиков. Своевременно не внесенный платеж на счет банка, прерванная череда ежемесячных взносов и прочие моменты не самым лучшим образом сказываются на репутации плательщика. Поэтому количество лиц, имеющих темные пятна в кредитном прошлом и надолго лишенных возможности получения кредитов в банках России, не так уж мало. Если вы относитесь к этой категории, не стоит переживать или отчаиваться из-за сложившихся обстоятельств. Попробуйте получить займ с плохой кредитной историей в компании VIVA Деньги.

Почему здесь это возможно?

Потому что владельцы VIVA Деньги знают, что кредитная история может быть испорчена и в силу внешних обстоятельств, не зависящих от самого плательщика. К примеру, выбить из привычной колеи и сделать процесс выплаты невозможным может болезнь, утрата работоспособности или места работы и многие другие ситуации. Поэтому для заемщиков компании темные пятна на репутации клиента далеко не во всех случаях являются поводом для отказа от сотрудничества.

Будут ли проверять мою кредитную историю?

Этот вопрос интересует многих потенциальных заемщиков, которые находятся на этапе поиска источника получения денег в долг. Ответ будет положительным. Проверка кредитного прошлого осуществляется в любом случае. Вот только менеджеры принимают во внимание не только наличие самого факта неуплаты, но и причину, по которой он возник, а также изменившихся обстоятельств, которые улучшили ситуацию (к примеру, приобретение неплательщиком постоянного места работы и так далее).

Как получить займ?

Для получения зама совсем не обязательно посещать офис компании. Для начала сотрудничества будет достаточно заполнения и отправки электронной формы заявки на сайте и получения ответа от системы. Получив таковой, можно отправляться в офис компании с паспортом для дополнительной проверки информации. Если предоставленные в онлайн заявке данные не вызовут у сотрудника компании сомнений, значит денежные средства будут перечислены на банковскую карту или на электронный кошелек Яндекс в этот же день.

Помимо проверки кредитной истории менеджеры компании также проверят наличие гражданства и постоянной прописки РФ, возраст заемщика (от 21 до 75 лет), отсутствие долгов перед компанией и так далее.

Предоставлять справку о доходах, документы на залоговое имущество, а также привлекать поручителей не потребуется.


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