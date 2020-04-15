Пользователи смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra столкнулись с проблемами

Владельцы смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra обратились в техническую поддержку компании и сообщают о возникших проблемах при эксплуатации. Проблемы прежде всего связаны с камерой, перегревом и рядом других проблем.

Владельцы смартфона сообщают о проблеме камеры, а именно автофокуса. Камера смартфона за 1400 долларов с трудом фокусируется если приблизить предмет к камере. Эта проблема возникает с версией Exynos 990.

Еще одна проблема, связанная с проблемами производительностью, перегревом и низким временем автономной работы. Компании делает все, чтобы избежать этих проблем в будущем.