Porsche и Audi объявили о партнерстве

Компания Porsche объявила о новом партнерстве с Audi в области зарядки электромобилей в Японии. Обе компании будут работать вместе над расширением возможностей зарядки электромобилей в Японии. Две компании создадут альянс Premium Charging Alliance и расширят свою сеть быстрой зарядки 150kQ по всей Японии. Владельцы автомобилей обеих компаний смогут пользоваться этими зарядными станциями с 1 июля.

Premium Charging Alliance — это проект по расширению услуг зарядки в Японии, объединяющий сеть станций быстрой зарядки Porsche и Audi как в дилерских, так и в городских сетях для владельцев аккумуляторных электромобилей (BEV) обоих брендов. Этот альянс позволит владельцам Porsche и Audi использовать 50 турбонагнетателей Porsche в 41 месте и 52 агрегата Audi Japan по всей стране, в общей сложности 102 устройства для быстрой зарядки к концу 2022 года. Устройства быстрой зарядки Porsche Turbocharger обеспечивают самую мощную мощность в классе 150 кВт среди всех зарядных устройств в стране и могут заряжать аккумулятор Taycan до 80 % за 24 минуты.