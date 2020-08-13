Портативная тепловизионная камера Raspberry Pi может считывать вашу температуру на расстоянии

Хотите измерить температуру всего вокруг!? Возможность проверки температуры на расстоянии определённо сейчас актуальна как никогда. Способность знать есть ли у людей вокруг такой признак многих заболеваний как повышенная температура тела это важное знание в современном мире. К счастью, проект тепловизионной камеры Raspberry Pi Льюиса Барклая делает этот процесс легким и дистанционным.

Самое важное в этом устройстве, что его окончательная сборка полностью портативна. В состав устройства входят Raspberry Pi, тепловизионная камера Pimoroni MLX90640, power – банком и сенсорным дисплеем, размещенным внутри специального корпуса. И хотя в данной сборке использован Raspberry Pi 3В нет никаких причин, которые препятствовали его замене на Raspberry Pi 4. Модуль тепловизионной камеры, который он использовал, а именно MLX90640, труднодоступен для приобретения в настоящее время, так как тепловизионные компоненты очень востребованы сейчас на рынке. Корпус девайса изготовлен на заказ и был напечатан на 3D-принтере. Встроенный сенсорный дисплей имеет диагональ 5 дюймов. После завершения сборки были проведены тесты на термо – кровати, входящей в состав 3D-принтера, по результатам которых точность считывания температуры составила пол градуса. Если вы находите этот проект интересным, то мы рекомендуем посмотреть полное видео на Youtube – канале EverythingSmartHome. Также можно отслеживать новости от Льюиса Барклая на его официальном сайте по этой ссылке https://everythingsmarthome.co.uk/