Портативный твердотельный SSD накопитель Polybatt объемом 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ

Если вам нужен небольшой портативный твердотельный SSD накопитель, который можно подключить к вашим мобильным устройствам, а также к новейшим ноутбукам MacBook, вас может заинтересовать портативный накопитель второго поколения от тайваньской компании Polybatt Technology. Небольшой портативный твердотельный накопитель обеспечивает скорость чтения и записи до 450 Мбит/с, что позволяет легко создавать резервные копии фотографий, видео и документов прямо с мобильного телефона или планшета.

Портативный мини-SSD доступен емкостью 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ, имеет размеры всего 8 x 28 x 50,7 мм и весит всего 22,5 грамма. Благодаря подключению USB-C вы можете использовать мини-SSD в системах Android, macOS, iOS и Windows, SSD заключен в корпус из алюминиевого сплава с магнитной крышкой, чтобы защитить порт USB-C.

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