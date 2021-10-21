Портативный внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66

Если вам нужен прочный внешний жесткий диск, способный выдерживать множество ударов, а также водостойкий IPX4, вас может заинтересовать выпуск нового портативного внешнего жесткого диска Silicon Power Armor A66 на этой неделе. Доступный в различных емкостях: 1 ТБ, 2 ТБ, 4 ТБ и 5 ТБ, внешний жесткий диск карманного размера имеет размеры 139 мм x 96 мм x 24 мм и оснащен разъемом USB 3.2 Gen 1, который также является USB 3.0.

Silicon Power предлагает 3 года гарантии на портативный внешний жесткий диск Armor A66, который поддерживается всеми основными операционными системами, включая Windows 11/10 / 8.1 / 8/7 / Vista / XP 64-бит, Mac OS 10.5.x, Linux 2.6. К сожалению, никакой информации о ценах или доступности по всему миру пока не опубликовано.

Сверхскоростная передача данных с интерфейсом USB 3.2 Gen 1 (до 5 Гбит / с)

Большой объем хранилища доступен в двух разных размерах для удовлетворения различных потребностей (1 ТБ / 2 ТБ и 4 ТБ / 5 ТБ)

Ударопрочный привод военного уровня (соответствует стандарту MIL-STD 810G Method 516.6, процедура IV испытание на падение)

Продукт соответствует стандартам испытаний при нормальном использовании. Не роняйте и не повреждайте изделие намеренно.

Усовершенствованная внутренняя конструкция системы подвески, предотвращающей столкновения, эффективно снижает силу удара и усиливает общую амортизацию.

Водонепроницаемость IPX4 защищает привод от брызг.

Резиновый бампер по всему периметру обеспечивает защиту на 360˚, позволяя легко брать его с собой куда угодно.

Продуманная конструкция кабеля с оплеткой предотвращает его смещение

Светодиодный индикатор указывает активность передачи данных и состояние питания

Удобный plug-and-play устраняет необходимость во внешнем питании

Бесплатное программное обеспечение SP Widget, доступное для загрузки, обеспечивает 7 основных функций резервного копирования и безопасности.

Особенности прочного водонепроницаемого внешнего жесткого диска Armor A66: