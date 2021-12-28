Поставщик Apple Foxconn продлил закрытие завода в Индии

Похоже что проблемы Foxconn, крупного поставщика Apple, до сих пор не решились, поскольку он продлевает закрытие своего завода в Индии. Ранее сообщалось о том, что Foxconn закрывает свой завод в Индии из-за пищевого отравления, от которого пострадали более 250 женщин, которые работали на заводе и жили в одном из общежитий. Это вызвало протесты на заводе, что привело к приостановке работы на объекте.

Недавний инцидент выявил условия жизни этих рабочих, которые проживали в этих общежитиях в Южной Индии. Таким образом, тайваньский поставщик Apple и другие технологические фирмы, включая некоторых подрядчиков, предоставляющих продукты питания и жилые помещения, были вызваны на встречу местными властями. Последнее обновление поступило от чиновника, близкого к этому делу, который добавил, что правительство штата попросило Foxconn пересмотреть услуги, предоставляемые работникам. Сюда входят такие предметы первой необходимости, как резервное питание в общежитиях, еда и вода. Управление промышленной безопасности и здоровья также рекомендовало предоставить помещения для отдыха, телевизоры, библиотеку и домашние игры.
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