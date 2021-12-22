Поставщик Apple Foxconn закрывает завод в Индии из-за недавних протестов

Поставщик Apple Foxconn только что закрыл свой завод в Индии из-за недавних протестов. Протесты вспыхнули на объекте, начавшиеся из-за инцидента с пищевым отравлением. Эта новость поступила от трех правительственных источников, близких к этому делу, которые заявили, что во вторник фабрика выглядела заброшенной. Там было всего несколько машин, в том числе и полицейская машина, припаркованная снаружи. Кроме того, на месте не было замечено никаких работ, были замечены только двое охранников на своих постах и ​​несколько других сотрудников службы безопасности.

По словам высокопоставленного чиновника управления промышленной безопасности и здоровья Тамил Наду, «Завод закрыт с субботы и будет закрыт до ближайшего воскресенья».