Поставщик Apple, TSMC соглашается присоединиться к Тайваню в обеспечении соблюдения санкций против России

Тайвань присоединится к «демократическим странам» в наложении санкций против России в связи с вторжением в Украину, заявило правительство в пятницу, а крупнейший в мире контрактный производитель чипов TMSC добавил, что будет соблюдать все правила экспортного контроля.

Министр экономики Тайваня Ван Мэй-хуа заявил, что остров будет «пристально проверять» экспорт в Россию и координировать дальнейшие действия с неназванными союзниками. В заявлении министерства иностранных дел говорится, что Тайвань, который играет ключевую роль в глобальной цепочке поставок полупроводников, будет «тесно координировать свои действия с Соединенными Штатами и другими странами-единомышленниками для принятия соответствующих мер, чтобы избавить Украину от ужасов войны». Россия не является крупным рынком сбыта тайваньских товаров. По данным правительства, торговля Тайваня с Украиной и Россией составляет менее 1 процента от ее общего объема. В марте истекает срок действия контракта острова с Россией на поставку природного газа, и Тайвань диверсифицирует свои поставки, заявило в четверг министерство экономики.
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