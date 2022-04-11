Поставки ПК начинают замедляться после двух лет уверенного роста

Мировые поставки традиционных ПК, включая настольные компьютеры, ноутбуки и рабочие станции, сократились на 5,1% в первом квартале 2022 года, но превзошли предыдущие прогнозы, согласно предварительным результатам Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker. Рынок ПК завершает рост, поэтому, хотя спад в первом квартале является изменением этого импульса, это не означает, что отрасль движется по нисходящей спирали. Несмотря на постоянные проблемы с цепочкой поставок и логистикой, поставщики отгрузили 80,5 млн ПК в течение одного квартала. Объем за 1 квартал 2022 года знаменует собой седьмой квартал подряд, когда глобальные поставки превысили 80 миллионов единиц, чего не было с 2012 года.

Рейтинги ведущих поставщиков в 1 квартале 2022 года не изменились по сравнению с четвертым кварталом 2021 года. Lenovo остается ведущей компанией с долей рынка 22,7%, за ней следуют HP, Dell Technologies и Apple. ASUS и Acer делят 5-е место в 1 квартале 2022 года. Dell, Apple и ASUS были единственными поставщиками высшего уровня, поставки которых росли по сравнению с прошлым годом. В результате продолжающегося дефицита в цепочке поставок и сложного сравнения с сильным 1 кварталом 2021 года объем ноутбуков снизился по сравнению с прошлым годом, в то время как настольные компьютеры немного выросли.

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