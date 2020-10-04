Правила безопасного онлайн-шоппинга: как не попасться на удочку мошенников

По данным «Лаборатории Касперского», в последние месяцы в России возросло количество случаев онлайн-мошенничества. Эксперты обнаружили сотни новых фишинговых сайтов, маскирующихся под популярные сервисы продажи и доставки товаров и услуг. Собрали в материале три самые распространенные схемы онлайн-мошенничества и совместно с экспертами Авито разбираемся, какие правила нужно соблюдать, чтобы совершать онлайн-покупки безопасно.

Схема 1: Фишинговые ссылки

Как работает схема?

Вы решили купить на сайте объявлений. Продавец присылает вам ссылку для внесения оплаты за товар и/или доставку, утверждая, что на самом сайте проблемы с кнопками оформления заказа. Если вы перейдете по этой ссылке и совершите оплату, в лучшем случае вы лишитесь суммы, которую собирались заплатить за покупку (сам товар вы при этом не получите). А в худшем случае – данные вашей карты будут впоследствии использованы повторно, чтобы списать еще больше средств.

Обмануть таким способом можно не только покупателя, но и продавца. Если вы продаете что-то на сайте объявлений, и покупатель просит перейти по внешней ссылке и ввести там данные вашей карты якобы для внесения оплаты – не делайте этого. Ваши данные будут использованы для кражи ваших же денег.

Что делать, чтобы не попасться?

Во всех крупных онлайн-магазинах есть встроенные мессенджеры (в приложении и на сайте) — общайтесь только через них и, при необходимости, оплачивайте покупки при помощи функции “безопасной сделки”. Например, Авито контролирует, что происходит на платформе, но, если вы перейдете на стороннюю ссылку (avitopayments.ru или похожую другую), помешать мошенникам сервис не сможет.

“Если диалог покупателя с продавцом происходит во встроенном чате на нашей платформе, мы предупреждаем пользователя о том, что не нужно переходить по внешним ссылкам. Поэтому мы рекомендуем пользователям вести всю коммуникацию только на сайте. Мошенники проявляют изобретательность и создают фишинговые сайты, адрес которых очень похож на адрес настоящего сайта Авито. Например, ссылка с объявлениями о продаже машин на Авито — https://www.avito.ru/rossiya/transport?d=1. А мошенническая ссылка неизвестного происхождения — https://www.avito.info.ru/skidkinaavto. Если ввести на неизвестной странице свои платежные данные, с вашей карты спишет деньги мошенник, и вы не увидите ни их, ни товара” - говорит специалист по кибербезопасности Авито Кирилл Лавров.

Если продавец или покупатель предлагает обсудить сделку вне платформы, где-нибудь в мессенджере, это повод насторожиться. Помните, что настоящий продавец разместил свой товар именно на этом сайте с одной целью — продать. Он не будет настаивать на лишних и обременяющих клиента действиях. То же самое касается покупателя.

Схема 2: Требование предоплаты на карточку/электронный кошелек

Как работает схема?

На продажу выставляется товар – редкий или привлекательный по цене (причем стоимость может быть лишь немногим меньше рыночной). Когда вы связываетесь с продавцом, он начинает требовать внести предоплату за товар – полную или частичную. Чтобы убедить вас согласиться, мошенник может угрожать продать товар другому покупателю или давить на жалость, рассказывая, как срочно ему нужны деньги. Получив деньги, мошенник пропадает из поля зрения и добавляет покупателя в черный список.

Что делать, чтобы не попасться?

Не платите продавцу, пока товар не окажется перед вами, каким бы заманчивым не было предложение. Даже если продавец говорит, что иначе продаст вещь другому. Платите только после получения товара или пользуйтесь функцией “безопасной сделки” на известных сервисах. Эта функция “замораживает” средства на сайте, и продавец получает их только после того, как товар доставлен и покупатель его проверил.

“Безопасно внести или получить предоплату на Авито можно, если вы используете сервис Авито Доставка. Он позволяет внести всю сумму или её часть в резерв. Продавец получит деньги только тогда, когда товар окажется у вас. А если что-то пойдёт не так, Авито поможет вернуть товар и внесённые средства. Аналогичные сервисы есть и у других популярных сайтов объявлений, пользоваться ими – правильное решение” - говорит Кирилл Лавров.

В любой непонятной ситуации пишите в поддержку — крупные платформы помогут разобраться со всеми проблемами.

Схема 3. Выманивание платежных данных

Как работает схема?

Вы что-то покупаете или продаете онлайн. Вам звонят или пишут и просят сообщить платежные данные: CVС/CVV-код банковской карты (3 или 4 цифры на обороте карты) или код из смс-сообщения от банка. Также могут попросить прислать фотографии карты с двух сторон. Мошенники могут утверждать, что это необходимо для проведения оплаты или организации доставки. Также вам могут позвонить якобы из службы безопасности банка или известного сайта и сказать, что в ваш личный кабинет была попытка несанкционированного входа. Якобы нужно продиктовать код из смс-сообщения от банка, чтобы проверить, что это вы, и сменить пароль/не блокировать аккаунт.

Что делать, чтобы не попасться?

Никогда не сообщайте никому CVV-код или коды подтверждения операций, которые приходят на телефон! Их запрашивают только мошенники. Эти данные позволяют снять средства с вашего счета.
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