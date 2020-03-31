Правительство США планируют перекрыть поставки чипов TSMC для Huawei

Иностранные компании, использующие американское оборудование для производства чипов, должны получить лицензию в США, прежде чем поставлять определенные чипы в Huawei. Источники отмечают, что новое правило было разработано специально для ограничения производства смартфонов на базе TSMC для дочерней компании Huawei HiSilicon.

Так как изготовление 7 нм чипов является ключевым требованием для производства 5G-смартфонов премиум-класса. Следовательно, это воспринимается как средство для США, чтобы затормозить планы Huawei играть большую роль в развертывании технологий 5G по всему миру.

Этот шаг может вынудить китайское правительство инвестировать больше в отечественные компании-производители полупроводников, такие как SMIC. «Это окажет гораздо более негативное влияние на американские компании, чем на Huawei, потому что Huawei будет развивать свою собственную цепочку поставок», - сказал юрист по вопросам торговли Даг Якобсон. «В конечном счете, Huawei найдет альтернативы».