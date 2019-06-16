Правительство США всё-таки дало отсрочку санкциям против Huawei

Представители Белого дома сообщили конгрессу США о продлении отсрочки некоторых санкций против Huawei. Теперь американские компании смогут свободно сотрудничать с Huawei в течение минимум двух лет.

Причиной такого решения оказалась невозможность быстрого отказа от китайского оборудования. Местным фирмам дали два года на замену санкционной продукции, хотя изначально отсрочку планировали продлить до четырёх лет. Несмотря на оттепель, для Huawei ситуация всё еще остается критической. Летом 19 августа 2019 года вступят в силу ограничения на использование уже американских технологий и компонентов китайской компанией.