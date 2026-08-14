Представили фен Dreame Gleam Pro, плойку Air Auto и LED-маску Chrona Pro

Компания Dreame выпустила на рынок три инновационных гаджета для бьюти-процедур в домашних условиях: скоростной фен Gleam Pro, автоматический стайлер для завивки Air Auto и LED-маску для лица Chrona Pro. Эти устройства призваны усовершенствовать процессы ежедневной сушки и стайлинга волос, а также комплексного ухода за кожей лица. Основной упор при разработке был сделан на обеспечение точного регулирования настроек, интуитивно понятный интерфейс и максимальное удобство для пользователя.

Dreame Gleam Pro

Dreame Air Auto

Высокоскоростной фен Dreame Gleam Pro оснащен бесщеточным двигателем мощностью 1600 Вт со скоростью вращения до 110 000 об/мин. Он создает воздушный поток до 65 м/с, который помогает быстрее высушить волосы и сократить время на ежедневную укладку. Короткие волосы можно высушить примерно за 40 секунд*, поэтому устройство особенно удобно, когда нужно быстро собраться утром или освежить укладку в течение дня.

Dreame Chrona Pro

Автоматическая плойка Dreame Air Auto упрощает создание локонов: воздушный поток автоматически оборачивает прядь вокруг цилиндра, поэтому ее не нужно накручивать вручную. После нагрева устройство подает направленный холодный воздух, который помогает зафиксировать форму локона. Направление завивки можно менять, чтобы создавать симметричную укладку с обеих сторон лица, а управлять основными настройками одной рукой.

Беспроводная LED-маска Dreame Chrona Pro использует видимый и ближний инфракрасный свет для комплексного домашнего ухода за кожей лица. Синий свет 465 нм предназначен для кожи, склонной к несовершенствам, зеленый 530 нм — для ухода при видимых покраснениях, а желтый 590 нм помогает сделать тон визуально более ровным и вернуть коже сияние. Красный свет 630 нм и невидимые глазу инфракрасные волны 850 и 1070 нм проникают глубже и используются в программах, направленных на поддержание упругости кожи и уменьшение видимости мелких морщин.