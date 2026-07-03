Внутриканальное отбеливание зубов - восстановление цвета и эстетики

Бывает так, что после удаления нерва один зуб начинает темнеть, приобретая серый или желтый оттенок. Он сразу портит улыбку и выделяется на фоне остальных. В этой ситуации обычное внешнее отбеливание, пасты или чистка бесполезны, ведь пигментация идет изнутри тканей. Чтобы вернуть зубу естественный цвет, стоматологи применяют эффективный и бережный метод — внутриканальное отбеливание. В современных методах восстановления эстетики нам поможет разобраться главный врач стоматологии Весна в Москве — Еремеева Евгения Станиславовна.

Что такое внутриканальное отбеливание и почему оно необходимо

В профессиональной среде данная процедура известна как внутрикоронковое отбеливание, или эндоотбеливание. Ее суть принципиально отличается от классических эстетических манипуляций. Вместо нанесения активного состава на внешнюю поверхность эмали, специальный отбеливающий гель закладывается непосредственно внутрь самого зуба — в предварительно очищенную полость.

Зуб без пульпы (нерва) лишается естественного питания и кровоснабжения. Со временем его внутренние структуры (дентин) могут менять свои оптические свойства. Эндоотбеливание воздействует на проблему локально и целенаправленно, проникая в глубокие слои твердых тканей и расщепляя красящие пигменты там, куда внешние препараты добраться физически не могут.

Основные причины потемнения зубов изнутри

Изменение цвета «мертвого» зуба — распространенная проблема, с которой пациенты сталкиваются спустя месяцы или годы после эндодонтического лечения. Стоматологи выделяют несколько ключевых факторов, провоцирующих этот процесс:

Использование устаревших пломбировочных материалов. Раньше при лечении каналов часто применялись пасты на основе резорцин-формалина, которые со временем окрашивали ткани в характерный розовый или коричневый цвет. Использование металлических штифтов также дает стойкое серое окрашивание.

Раньше при лечении каналов часто применялись пасты на основе резорцин-формалина, которые со временем окрашивали ткани в характерный розовый или коричневый цвет. Использование металлических штифтов также дает стойкое серое окрашивание. Травма зуба. При сильном ударе может произойти разрыв сосудисто-нервного пучка и внутреннее кровоизлияние. Продукты распада гемоглобина глубоко пропитывают дентин, из-за чего коронка приобретает синеватый оттенок.

При сильном ударе может произойти разрыв сосудисто-нервного пучка и внутреннее кровоизлияние. Продукты распада гемоглобина глубоко пропитывают дентин, из-за чего коронка приобретает синеватый оттенок. Некроз пульпы. Если воспалительный процесс развивался долго, продукты распада отмерших тканей проникают в дентинные канальцы еще до начала лечения.

Если воспалительный процесс развивался долго, продукты распада отмерших тканей проникают в дентинные канальцы еще до начала лечения. Некачественная очистка полости. Если врач оставил частицы некротизированных тканей под пломбой, они неизбежно начнут темнеть со временем.

Показания к проведение эндоотбеливания

Внутриканальное отбеливание проводится строго по медицинским и эстетическим показаниям, когда другие консервативные методы не принесут желаемого результата. К ним относятся:

Выраженное изменение цвета одного депульпированного зуба. Окрашивание дентина вследствие применения резорцин-формалинового метода в прошлом. Потемнение после травмы или гибели пульпы. Неэффективность поверхностного (кабинетного) отбеливания. Нежелание пациента препарировать здоровые ткани под коронку ради маскировки цвета.

Противопоказания к процедуре

Несмотря на высокую эффективность, внутрикоронковое осветление имеет ряд ограничений. Стоматолог обязательно проводит тщательную диагностику перед началом любых манипуляций. Процедуру нельзя выполнять в следующих случаях:

Возраст пациента до 18 лет (ткани еще не сформированы).

Период беременности и грудного вскармливания.

Аллергия на компоненты отбеливающего геля.

Запущенные заболевания десен в зоне проведения вмешательства.

Острые воспалительные процессы у верхушки корня (кисты, гранулемы) — в этом случае сначала требуется лечение.

Сильное разрушение коронковой части, когда надежнее прибегнуть к протезированию.

Наличие глубоких трещин эмали.

Подробные этапы внутриканального отбеливания

Процедура требует от врача высокой точности и строгого соблюдения протокола. Обычно весь процесс занимает от 2 до 4 визитов в клинику. Рассмотрим пошагово, как это происходит.

Этап 1: Диагностика и подготовка

В первый визит стоматолог делает прицельный рентгеновский снимок. Это необходимо, чтобы оценить качество пломбирования корневых каналов. Если каналы запломбированы некачественно или есть признаки воспаления, проводить эндоотбеливание нельзя — сначала выполняется перелечивание.

Этап 2: Изоляция и создание доступа

Врач изолирует рабочую зону с помощью коффердама, чтобы агрессивный состав не попал на слизистую оболочку рта. Затем удаляется старая пломба, и открывается доступ к устьям корневых каналов. Полость тщательно очищается от измененного в цвете дентина.

Этап 3: Создание защитного барьера

Это важнейший шаг для предотвращения осложнений. Врач изолирует вход в корневые канальцы специальным цементом. Этот барьер не позволяет химическим веществам из отбеливающего геля проникнуть глубоко в корень и вызвать резорбцию стенок.

Этап 4: Закладка геля и временное пломбирование

В подготовленную полость вносится активный препарат. После этого полость герметично закрывается прочной временной пломбой. Пациент отправляется домой на несколько дней (от 3 до 7 дней), в течение которых гель работает изнутри.

Этап 5: Оценка результата и финишная реставрация

Во время следующего визита временная пломба извлекается, гель вымывается, и оценивается полученный оттенок. Если результат устраивает пациента, выполняется окончательная реставрация. Зуб восстанавливается современным светоотверждаемым композитом.

Сколько процедур может потребоваться

Количество посещений всегда индивидуально. В некоторых случаях результат достигается уже после первого закладывания препарата. Однако при стойком окрашивании может потребоваться замена геля до 3–5 раз. Стоматологи не рекомендуют проводить более 5 курсов подряд на одном зубе, чтобы не сделать ткани хрупкими.

Преимущества и недостатки методики

Внутриканальное отбеливание является прекрасной альтернативой протезированию, но имеет свои плюсы и минусы, о которых важно знать заранее.

К преимуществам относятся:

Максимальное сохранение тканей. Нет необходимости обтачивать весь зуб под коронку, убираются только измененные внутренние слои.

Высокая эффективность. Метод справляется с пигментацией, абсолютно не поддающейся поверхностным методам.

Безболезненность. Поскольку нерв в зубе отсутствует, процедура проходит комфортно и не требует местной анестезии.

Доступная стоимость. Манипуляция обойдется значительно дешевле, чем установка винира или коронки.

Среди недостатков стоит отметить временный характер результата (через несколько лет процедуру повторяют) и незначительное повышение хрупкости стенок при многократном повторении сессий.

Рекомендации по уходу после лечения

Чтобы зафиксировать полученный результат на долгие годы, важно соблюдать простые правила. В первые две недели после финальной реставрации рекомендуется придерживаться «белой диеты»: исключить кофе, крепкий чай, красное вино и свеклу. Также необходимо минимизировать курение, так как табачный деготь быстро проникает в микротрещины. Не забывайте о регулярной домашней гигиене и посещайте стоматолога раз в полгода для осмотра. Благодаря соблюдению этих простых шагов ваша улыбка будет оставаться безупречной, а зубы сохранят здоровье надолго.