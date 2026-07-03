Внутриканальное отбеливание зубов - восстановление цвета и эстетики

Бывает так, что после удаления нерва один зуб начинает темнеть, приобретая серый или желтый оттенок. Он сразу портит улыбку и выделяется на фоне остальных. В этой ситуации обычное внешнее отбеливание, пасты или чистка бесполезны, ведь пигментация идет изнутри тканей. Чтобы вернуть зубу естественный цвет, стоматологи применяют эффективный и бережный метод — внутриканальное отбеливание. В современных методах восстановления эстетики нам поможет разобраться главный врач стоматологии Весна в Москве — Еремеева Евгения Станиславовна.
В профессиональной среде данная процедура известна как внутрикоронковое отбеливание, или эндоотбеливание. Ее суть принципиально отличается от классических эстетических манипуляций. Вместо нанесения активного состава на внешнюю поверхность эмали, специальный отбеливающий гель закладывается непосредственно внутрь самого зуба — в предварительно очищенную полость.
Зуб без пульпы (нерва) лишается естественного питания и кровоснабжения. Со временем его внутренние структуры (дентин) могут менять свои оптические свойства. Эндоотбеливание воздействует на проблему локально и целенаправленно, проникая в глубокие слои твердых тканей и расщепляя красящие пигменты там, куда внешние препараты добраться физически не могут.
Изменение цвета «мертвого» зуба — распространенная проблема, с которой пациенты сталкиваются спустя месяцы или годы после эндодонтического лечения. Стоматологи выделяют несколько ключевых факторов, провоцирующих этот процесс:
Внутриканальное отбеливание проводится строго по медицинским и эстетическим показаниям, когда другие консервативные методы не принесут желаемого результата. К ним относятся:
Несмотря на высокую эффективность, внутрикоронковое осветление имеет ряд ограничений. Стоматолог обязательно проводит тщательную диагностику перед началом любых манипуляций. Процедуру нельзя выполнять в следующих случаях:
Процедура требует от врача высокой точности и строгого соблюдения протокола. Обычно весь процесс занимает от 2 до 4 визитов в клинику. Рассмотрим пошагово, как это происходит.
В первый визит стоматолог делает прицельный рентгеновский снимок. Это необходимо, чтобы оценить качество пломбирования корневых каналов. Если каналы запломбированы некачественно или есть признаки воспаления, проводить эндоотбеливание нельзя — сначала выполняется перелечивание.
Врач изолирует рабочую зону с помощью коффердама, чтобы агрессивный состав не попал на слизистую оболочку рта. Затем удаляется старая пломба, и открывается доступ к устьям корневых каналов. Полость тщательно очищается от измененного в цвете дентина.
Это важнейший шаг для предотвращения осложнений. Врач изолирует вход в корневые канальцы специальным цементом. Этот барьер не позволяет химическим веществам из отбеливающего геля проникнуть глубоко в корень и вызвать резорбцию стенок.
В подготовленную полость вносится активный препарат. После этого полость герметично закрывается прочной временной пломбой. Пациент отправляется домой на несколько дней (от 3 до 7 дней), в течение которых гель работает изнутри.
Во время следующего визита временная пломба извлекается, гель вымывается, и оценивается полученный оттенок. Если результат устраивает пациента, выполняется окончательная реставрация. Зуб восстанавливается современным светоотверждаемым композитом.
Количество посещений всегда индивидуально. В некоторых случаях результат достигается уже после первого закладывания препарата. Однако при стойком окрашивании может потребоваться замена геля до 3–5 раз. Стоматологи не рекомендуют проводить более 5 курсов подряд на одном зубе, чтобы не сделать ткани хрупкими.
Внутриканальное отбеливание является прекрасной альтернативой протезированию, но имеет свои плюсы и минусы, о которых важно знать заранее.
К преимуществам относятся:
Среди недостатков стоит отметить временный характер результата (через несколько лет процедуру повторяют) и незначительное повышение хрупкости стенок при многократном повторении сессий.
Чтобы зафиксировать полученный результат на долгие годы, важно соблюдать простые правила. В первые две недели после финальной реставрации рекомендуется придерживаться «белой диеты»: исключить кофе, крепкий чай, красное вино и свеклу. Также необходимо минимизировать курение, так как табачный деготь быстро проникает в микротрещины. Не забывайте о регулярной домашней гигиене и посещайте стоматолога раз в полгода для осмотра. Благодаря соблюдению этих простых шагов ваша улыбка будет оставаться безупречной, а зубы сохранят здоровье надолго.