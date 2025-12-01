Обзор Harper KC-31. Напольный очиститель воздуха с УФ-лампой и ионизатором

Качество воздуха в квартире один из самых важных параметров влияющих на комфорт и здоровье. В мегаполисе эта проблема стоит наиболее остро, начиная от пыли, которая оседает на предметах интерьера и собирается внутри бытовой техники, и заканчивая опасными химическими соединениями, а сейчас зимой еще микробами и вирусами, вызывающими респираторные заболевания. Тестируемый сегодня очиститель воздуха Harper KC-31 рассчитан на очистку воздуха в помещении площадью до 30 квадратных метров, оснащен HEPA-фильтром и встроенной УФ-лампой против вирусов, грибков и бактерий, а также поддерживает функцию ионизации воздуха.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона белого цвета со схематичным изображением. В комплекте пульт дистанционного управления, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Внешний вид характерный для такого тип устройств. Выбрана нейтральная цветовая гамма с сочетанием белого в основной части и акцентной черной панели сверху.

Основной материал пластик, преимущественно матовые поверхности, но есть глянцевая зона на панели управления. В целом практично, подойдет под разный интерьер.

На лицевой стороне вентиляционная решетка с вырезами круглой формы, занимающая основную площадь. В верхней части нанесен логотип бренда.

Панель снимается, фиксируется на защелках. За ней находится съемный блок фильтра. Состоит он из HEPA, отсекающего 99.9% частиц размером до 0.3 микрон, а также угольный, задерживающий химические соединения и неприятные запахи. В дальнейшем этот блок-кассету можно приобрести отдельно.

За блоком-кассеты находится ультрафиолетовая лампа, решетка вентилятора радиальной формы. При этом продуман вопрос безопасности эксплуатации, при открытии крышки работа УФ-лампы автоматически блокируется.

На боковой стороне у Harper KC-31 под компактной крышкой скрывается датчик оценки качества воздуха, измеряющего концентрацию мельчайших частиц.

Есть скрытые в корпусе ручки, упрощающие переноску очистителя воздуха с места на место. Подключается при помощи кабеля с евровилкой, он не съемный.

Выпускная решетка, через которую очищенный воздух поступает в комнату, находится на верхней грани. Здесь же панель управления с символьно-цифровым дисплеем.

Управляется при помощи сенсорных кнопок с подсветкой. Взаимодействие с системой интуитивное, все доступные режимы можно активировать в одно нажатие, активные режимы подсвечиваются. В ночное время можно уменьшить яркость подсветки.

В комплекте есть компактный пульт, он дублирует кнопки на панели самого очистителя воздуха.

Тесты

В Harper KC-31 установлен мощный вентилятор обеспечивающий показатель интенсивности нагнетания очищенного воздуха до 200 кубических метров в час. При этом в работе он продемонстрировал низкий уровень шума на начальных скоростях и равномерный гул на максимальном уровне. Доступен автоматический режим в котором скорость регулируется на основе данных с датчика оценки качества воздуха.

Очиститель воздуха использовался в частном доме, установлен был в зале. Ранее очистка воздуха в доме не проводилась, поэтому была возможность сравнить на изменения после начала эксплуатации. Заметно меньше стало накопление пыли на полках и бытовой технике. Увеличились интервалы между необходимостью проведения влажной уборки. Также это снижает риск возникновения аллергии.

Свой положительный вклад в качество воздуха вносить ионизация. Отрицательно заряженные ионы нейтрализуют статическое электричество, притягивают вредные частицы и осаждают их на фильтре. УФ-лампа в свою очередь отвечает за уничтожение вирусов и бактерий, снижает риск возникновения сезонных респираторных заболеваний.

Итоги

Harper KC-31 – напольный очиститель воздуха с ионизатором и УФ-лампой. Аккуратное внешнее исполнение, датчик качества воздуха и информативный дисплей, сенсорное управление, аккуратное внешнее исполнение, HEPA-фильтр и угольная фильтрация с высоким ресурсом службы.