Обзор Harper KC-31. Напольный очиститель воздуха с УФ-лампой и ионизатором

Поставляется в коробке из плотного картона белого цвета со схематичным изображением. В комплекте пульт дистанционного управления, руководство пользователя и гарантийный талон.
Основной материал пластик, преимущественно матовые поверхности, но есть глянцевая зона на панели управления. В целом практично, подойдет под разный интерьер.
На лицевой стороне вентиляционная решетка с вырезами круглой формы, занимающая основную площадь. В верхней части нанесен логотип бренда.
Панель снимается, фиксируется на защелках. За ней находится съемный блок фильтра. Состоит он из HEPA, отсекающего 99.9% частиц размером до 0.3 микрон, а также угольный, задерживающий химические соединения и неприятные запахи. В дальнейшем этот блок-кассету можно приобрести отдельно.
За блоком-кассеты находится ультрафиолетовая лампа, решетка вентилятора радиальной формы. При этом продуман вопрос безопасности эксплуатации, при открытии крышки работа УФ-лампы автоматически блокируется.
На боковой стороне у Harper KC-31 под компактной крышкой скрывается датчик оценки качества воздуха, измеряющего концентрацию мельчайших частиц.
Есть скрытые в корпусе ручки, упрощающие переноску очистителя воздуха с места на место. Подключается при помощи кабеля с евровилкой, он не съемный.
Выпускная решетка, через которую очищенный воздух поступает в комнату, находится на верхней грани. Здесь же панель управления с символьно-цифровым дисплеем.
Управляется при помощи сенсорных кнопок с подсветкой. Взаимодействие с системой интуитивное, все доступные режимы можно активировать в одно нажатие, активные режимы подсвечиваются. В ночное время можно уменьшить яркость подсветки.
В комплекте есть компактный пульт, он дублирует кнопки на панели самого очистителя воздуха.
Очиститель воздуха использовался в частном доме, установлен был в зале. Ранее очистка воздуха в доме не проводилась, поэтому была возможность сравнить на изменения после начала эксплуатации. Заметно меньше стало накопление пыли на полках и бытовой технике. Увеличились интервалы между необходимостью проведения влажной уборки. Также это снижает риск возникновения аллергии.
Свой положительный вклад в качество воздуха вносить ионизация. Отрицательно заряженные ионы нейтрализуют статическое электричество, притягивают вредные частицы и осаждают их на фильтре. УФ-лампа в свою очередь отвечает за уничтожение вирусов и бактерий, снижает риск возникновения сезонных респираторных заболеваний.