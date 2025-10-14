Обзор Dreame Miracle Pro. Стильный и высокоскоростной фен с диффузором

На прошлой неделе Dreame Technology представила в России высокотехнологичный фен Dreame Miracle Pro с фирменной системой распыления, превращающей питательные эссенции в мелкодисперсный туман для равномерного нанесения. Использование в нем двухволнового красного света стимулирует микроциркуляцию кожи головы. Режим ионизации для усиления блеска волос и снижения пушистости, а также два скоростных и шесть температурных режимов. Фен оснащен интеллектуальными датчиками для регулировки температуры и воздушного потока в реальном времени.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением фена и описанием ключевых особенностей исполнения.

Внутри качественно исполненный кофр из искусственной кожи с бархатной подкладкой внутри. В нем будет удобно в дальнейшем хранить и перевозить фен и насадки.

Комплект включает четыре вида насадок, гарантийный талон, руководство пользователя, питательную эссенцию для волос.

Внешний вид

Ручка цилиндрической формы с удобным хватом и отделкой из экокожи коричного цвета. Тот же материал используется в комплектном кофре. Применено гальваническое покрытие, предотвращающие соскальзывание.

Остальные элементы золотистого цвета. Внешне такое сочетание смотрится премиально. Вес 400 граммов.

Управление у Dreame Miracle Pro осуществляется при помощи пары кнопок на ручке и переключателя режимов работы. Одна из этих кнопок выделена под активацию интеллектуальных датчиков регулировки воздушного потока и температуры. Все органы управления находятся в пределах быстрого доступа и изменять режимы можно будет не ослабевая хвата во время проведения процедуры.

Контролировать работу можно при помощи цветного дисплея и кольцевой подсветки по периметру корпуса. Цветовая маркировка всех режимов работы своим отдельным цветом, изображение режима в виде иконки и текста, данные по температуре и скорости.

С противоположной стороны по периметру двойная красная подсветка, мягко стимулирующая кожу головы в процессе сушки, улучшающая кровообращения и делающая волосы выносливыми и стильными. Подсветка с двумя длинами волн 633 нм и 1064 нм.

Сверху пульверизатор с емкостью для эссенции. Она создает мелкодисперсный туман для защиты волос от сухости и увлажнения. Волосы остаются гладкими, обеспечивается комфорт кожи головы.

Установлен высокоскоростной двигатель со скоростью вращения 130 000 оборотов в минуту. Мощность 1600 Вт. Для подключения используется мягкий провод длиной 1.5 метра с евровилкой.

В основании ручки находится двухслойный магнитный фильтр, обеспечивающий легкую очистку устройства и при этом эффективно задерживающее мусор и пыль для эффективной сушки.

Насадки

В комплекте с Dreame Miracle Pro идут сразу четыре фирменные насадки. Выполнены они из пластика с матовой текстурой, для фиксации используется удобный магнитный замок. Рассмотрим их отдельно.

Насадки для создания направленного потока, сглаживающая неровности на поверхности волос и придающая элегантность, лоск.

Насадка-концентратор. Формирует поток для точного разделения и управляемого придания формы при проведении сушки.

Насадка для гладкости. Создает направленный воздушный поток вдоль всей пряди. Отлично подходит для непослушных волос.

Насадка-диффузор для придания волосам объема, завивки и создания локонов.

Тесты

режим с искусственным интеллектом,

режим эссенции,

режим быстрой сушки,

режим подачи холодного воздуха,

режим для кожи головы,

режим «комфорт».

Dreame Miracle Pro поддерживает 6 настроек режима и два режима скорости воздушного потока.

Установленный в нем интеллектуальный датчик положения автоматически снижает силу и температуру воздушного потока. Предотвращая перегрев и обеспечивая безопасную эксплуатацию.

После мойки волос с помощью фена на режиме быстрой сушки можно высушить безопасно волосы менее чем за 2 минуты. При этом с помощью насадки-концентратор можно одновременно с сушкой выпрямить волосы. При проведении процедуры кожу головы не обжигало. После сушки волосы не электризуются и не обезвожены.

За время тестирования мы попробовали все доступные режимы и варианты скорости воздушного потока. Доступные в нем диапазоны автоматических режимов подобраны качественно, обеспечивая возможность работы с волосами любого типа, включая ослабленные и тонкие, не нанося им вреда. Смена скорости проходит быстро, а на нагрев до целевой температуры уходит 2-3 секунды.

При укладке, в отличие от стайлера, процесс подкручивания волос проходил быстрее и деликатнее, меньше вредного воздействия высокой температуры на волосы. Получали крупные и живые локоны, выглядящие объемною. Эффект держался в течение всего дня.

Особенностью этой модели также стала возможность распыления эссенции, создающий мелкодисперсный туман для защиты волос от сухости и увлажнения. В. Комплекте идет эссенция с микрокреатином (защищает и разглаживает), экстрактом икры из морских глубин (укрепление и восстановление), экстрактом белого трюфеля (сохранение и придание объема). При использовании создает успокаивающий и мягкий аромат.

Итоги

Dreame Miracle Pro – продвинутый фен с большим количеством режимов работы, четырьмя насадками с магнитным креплением, мощным двигателем, двойной системой фильтрации. Распыление питающей эссенции, двойной красный свет с заботой о коже головы и сальных желез, настраиваемыми режимами, интеллектуальным регулированием воздушного потока и нагрева. Все это в стильно исполненном корпусе с премиальным внешним видом, а также комплектным кофром из экокожи. Отличный выбор в качестве подарка себе или для близких.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".