Представлен Kia Niro 2022 года

Kia объявила о выпуске своего нового Kia Niro 2022 года, автомобиль будет доступен с рядом вариантов мощности. Будет выпущено три версии автомобиля: полностью электрическая модель, подключаемая гибридная модель и гибридная модель.

Сегмент C-CUV является одним из самых конкурентоспособных, предлагая головокружительное множество сопоставимых моделей. Абсолютно новый Niro демонстрирует свежий подход Kia к традиционным кроссоверам и предлагает ключевые отличия, которые выделяют его в переполненном сегменте. Идеальное сочетание формы и функциональности гарантирует, что новый Niro станет безопасным семейным автомобилем с благоприятными экономическими и экологическими показателями, которые побудят многих людей сделать значимый первый шаг к электрификации.

Совершенно новый Niro обеспечивает плавный переход к устойчивой мобильности благодаря выбору силовых агрегатов с низким и нулевым уровнем выбросов: гибридный электрический (HEV), подключаемый гибрид (PHEV) и аккумуляторный электрический (BEV). Модели HEV и PHEV оснащены сверхэффективным 1,6-литровым бензиновым двигателем Kia Smartstream GDI. Аккумуляторный электромобиль Niro обеспечивает экологические и практические преимущества благодаря запасу хода 463 км (WLTP) только на электричестве.
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