Представлен М.2 накопитель T-FORCE CARDEA Ceramic C440 Solid

T-FORCE TEAMGROUP сегодня был представлен новый твердотельный накопитель CARDEA Ceramic C440 Solid с новейшим супербыстрым интерфейсом M.2 PCIe Gen4x4. Это первый накопитель на рынке, имеющий патентованные композитно-керамические охлаждающие элементы (Taiwan Utility Model Patent No. M595313). Белоснежное покрытие имеет уникальную текстуру, а керамика аэрокосмического уровня создаёт сильнейший теплоотводящий эффект. Помимо уникальной внешности и дизайна накопитель отличается высокой скоростью работы – скорость чтения/записи данных достигает 5,000/4,400 МБ/с соответственно.

Соответствие спецификациям NVMe 1.3 означает, что твердотельный накопитель T-FORCE CARDEA Ceramic C440 оснащён интерфейсом нового уровня M.2 PCIe Gen4x4 со скоростью последовательного чтения/записи до 5,000/4,400 МБ/с. Применение композитно-керамических охлаждающих материалов из аэрокосмической отрасли не только обеспечивает эффективный отвод тепла, но также снижает нагрев на 18%, когда на корпус установлен вентилятор. Твердотельный накопитель T-FORCE CARDEA Ceramic C440 оснащён микросхемами 3D NAND, которые обеспечивают до 2-х терабайт пространства для хранения данных. Скорость чтения/записи может достигать 5,000/4,400 МБ/с, что почти в 10 раз2 выше, чем SATA SSD, и в 1.65 раза быстрее, чем M.2 PCIE Gen3x4 SSD. Кроме того, он полностью совместим с платформой PCIe 3.0, что позволяет использовать его на материнских платах с предыдущей версией данного интерфейса.