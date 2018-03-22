Представлен SSD-накопитель ADATA XPG SX8200

2018-03-22, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - ADATA XPG SX8200; [70]
ADATA представила SSD-накопитель XPG SX8200, который является на сегодняшний день самым быстрым в линейке компании. Он имеет форм-фактор M.2 2280 и оснащен сверхбыстрым интерфейсом PCIe3x4, который обеспечивает скорость чтения до 3200 Мбайт/с и записи 1700 МБ/с. Новинка идеально подойдет PC-энтузиастам, геймерам и оверкловерам и обеспечит им непревзойденную производительность. В SX8200 используется новейшая 3D NAND Flash память 2-го поколения, при этом доступны варианты емкости в 240 ГБ, 480 ГБ и 960 ГБ.

Используя сверхбыстрый интерфейс PCIe Gen3x4 и протокол NVMe 1.3, модель SX8200 обеспечивает высокие скорости чтения/записи. Благодаря 32-битовой шине данных DRAM, интеллектуальному кэшированию SLS и кэш-буферу DRAM накопитель может увеличивать скорость последовательного и произвольного чтения/записи, сокращая время отклика системы. Скорости чтения/записи достигают значений в 3200/1700 МБ/с, а количество операций произвольного чтения/записи 4K в секунду (IOPS) составляет 310K/280K, сводя к минимуму время загрузки игр и системы. Благодаря 64-слойной 3D NAND флеш-памяти 2-го поколения SX8200 является более надёжным, высокопроизводительным и долговечным накопителем по сравнению с предшественниками. Он поддерживает технологии RAID Engine и Data Shaping, что обеспечивает сохранность данных и более длительную эксплуатацию, а также технологии коррекции ошибок LDPC (с низкой плотностью четности) и выравнивания износа, демонстрируя среднее время наработки на отказ в 2 миллиона часов. Благодаря высокой скорости и стабильности работы SX8200 станет отличным выбором для геймеров, оверклокеров и профессионалов, таких как графические дизайнеры. Кроме того, в комплект входит стильный радиатор с логотипом XPG, который пользователи смогут легко установить на накопитель. Как и все SSD-накопители линейки XPG, SX8200 имеет гарантию 5 лет, что говорит о его высоком качестве.

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