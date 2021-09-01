Представлен белый игровой стол Genesis HOLM 320 RGB White

Genesis представила игровой стол HOLM 320 RGB White в белом дизайне.

Игровой стол сочетает в себе стильный дизайн и функциональность. Размеры столешницы: 120 на 160 см. Столешница изготовлена из МДФ. Каркас выполнен из металла. На специальной полке можно разместить монитор, тем самым освободить еще больше рабочего пространства.

Производитель позаботился о комфорте пользователя, снабдив игровой стол держателем для кружки и наушников или геймпада. Стол Genesis HOLM 320 RGB White имеет встроенное беспроводное зарядное устройство. Вы сможете легко зарядить устройства. Кроме того, есть встроенный USB-концентратор USB 3.0. Кабели и провода скрыты, благодаря продуманной системе организации кабелей. Стоит отметить, что игровой стол нельзя регулировать по высоте.

Игровой стол Genesis HOLM 320 RGB White продается по цене 239 евро.