Представлен электрический мотоцикл Ryvid Anthem

Компания Ryvid представила электрический мотоцикл Ryvid Anthem.

Anthem — это легкий электрический мотоцикл с уникальным дизайном и привлекательной ценой. Мотоцикл развивает максимальную скорость 120 км/ч и обеспечивает запас хода 120 км. Доступные режимы скорости: Eco и Sports.

Мотоцикл легкий, благодаря использованию таких материалов как алюминий и сталь. Модель предлагает возможности регулировки, сидения, руля и подвески. Также стоит отметить, зажигание без ключа, светодиодное освещение, 4,9-дюймовый TFT-дисплей и два порта USB.

Цена электрического мотоцикла Ryvid Anthem составляет 7800 долларов. Новинка дебютирует 14 августа в США.