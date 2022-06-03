Представлен электрический скутер Fucare HU3 Pro

Fucare представила свой новейший электрический скутер с сидячим сиденьем, максимальная скорость которого составляет 32 км/ч. Fucare HU3 Pro предлагает комфорт, когда вы едете по городским улицам на электронном скутере.

Fucare HU3 Pro развивает максимальную скорость 32 км/ч и приводится в действие электродвигателем мощностью более 500 Вт. Электросамокат может преодолевать менее крутые склоны в гору под углом около 15º.

Литий-ионный аккумулятор Fucare HU3 Pro 48 В/12 Ач способен обеспечивать до 576 Втч. Это означает, что электронный скутер может проехать до 64 км на одной зарядке. Fucare HU3 Pro поставляется с 10-дюймовыми пневматическими шинами и имеет общий вес 23 кг. Компактный HU3 Pro может выдерживать вес до 136 кг.

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