Представлен электрический скутер Zapp i300

Компания Zapp анонсировала компактный электрический скутер i300, который может развивать максимальную скорость 100 км/ч за 4,8 секунды.

Zapp i300 идеальный вариант для поездок по городу. Электросамокат с перевернутой вилкой и прочным регулируемым задним амортизатором легко управляется. Он оснащен тормозной системой ABS. Электродвигатель и аккумуляторный отсек расположены по центру скутера. Пиковую мощность новинки составляет 20 л.с. Запас хода Zapp i300 достигает 60 км. Скутер имеет съемный аккумулятор, который легко извлекается для зарядки. Есть встроенный дисплей для отображения полезной информации.

Цена Zapp i300 начинается от 7000 долларов.

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