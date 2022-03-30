Представлен электрический внедорожник Lotus Eletre

Сегодня компания Lotus официально представила электрический внедорожник Lotus Eletre. Электрический внедорожник Lotus будет поставляться с различными вариантами мощности двигателя, начиная с 600 лошадиных сил и разгоняясь от 0 до 60 менее чем за три секунды.

Автомобиль будет иметь запас хода 373 мили, а зарядка мощностью 350 кВт сможет заряжаться до 248 миль всего за 20 минут, что звучит впечатляюще. Совершенно новый и полностью электрический Lotus Eletre — это поразительный и прогрессивный гипер-внедорожник — первый представитель нового поколения электрических внедорожников. Он берет основные принципы из более чем 70-летнего опыта проектирования и разработки спортивных автомобилей, превращая их в желанный совершенно новый автомобиль для образа жизни для следующего поколения Lotus.

Знаменитый опыт компании в области плавности хода и управляемости, рулевого управления и оптимизированной аэродинамики было тщательно развито. Lotus Eletre берет сердце и душу новейшего спортивного автомобиля Lotus — Emira — и революционные аэродинамические характеристики полностью электрического автомобиля Evija, соединяя в одном внедорожнике.

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