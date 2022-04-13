Представлен электросамокат Honor Choice P10 с запасом хода до 35 км

Компания Honor представила новый электронный скутер Choice P10. Складной электросамокат был разработан для портативности и весит около 15,7 кг. Choice P10 оснащен высокомощным задним приводом мощностью 350 Вт и мощностью до 720 Вт. Электросамокат имеет три скоростных режима с максимальной скоростью 25 км/ч и может преодолевать небольшие подъемы.

Электросамокат оснащен батареей на 36 В, позволяющей гаджету проехать до 35 км без подзарядки. Choice P10 имеет интеллектуальную систему управления аккумулятором для увеличения срока службы аккумулятора, который, по словам Honor, может достигать 6000 км. 10-дюймовые удобные шины гарантируют, что электронный скутер может преодолевать пересеченную местность и выдерживать нагрузку до 100 кг. В сложенном состоянии самокат имеет размеры 1125 x 445 x 520 мм и 1125 x 445 x 1200 мм в разложенном виде. У скутера также есть фара с дальностью действия 15 м, двойная тормозная система и дисплей для отображения такой информации, как скорость и время автономной работы. Кроме того, вы можете просмотреть информацию о своей поездки в сопутствующем приложении.