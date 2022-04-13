Представлен электросамокат Honor Choice P10 с запасом хода до 35 км

Электросамокат оснащен батареей на 36 В, позволяющей гаджету проехать до 35 км без подзарядки. Choice P10 имеет интеллектуальную систему управления аккумулятором для увеличения срока службы аккумулятора, который, по словам Honor, может достигать 6000 км. 10-дюймовые удобные шины гарантируют, что электронный скутер может преодолевать пересеченную местность и выдерживать нагрузку до 100 кг. В сложенном состоянии самокат имеет размеры 1125 x 445 x 520 мм и 1125 x 445 x 1200 мм в разложенном виде. У скутера также есть фара с дальностью действия 15 м, двойная тормозная система и дисплей для отображения такой информации, как скорость и время автономной работы. Кроме того, вы можете просмотреть информацию о своей поездки в сопутствующем приложении.