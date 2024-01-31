Представлен электросамокат Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Plus

Компания Xiaomi пополнила ассортимент электросамокатов моделью Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Plus, цена которой пока не раскрывается. Новинка характеризуется мотором мощностью 960 Вт, батареей с запасом хода до 60 км, временем полной зарядки девять часов, максимальной скоростью 25 км/ч, сопротивлению уклонам до 20 градусов, каркасом из высокопрочной легированной стали автомобильного класса, выдерживающей до 120 кг веса, автоматическим освещением, 10-дюймовыми шинами Run-Flat, сенсорной приборной панелью, тормозной системой E-ABS (заднее колесе), управлением посредством приложения, защитой от влаги согласно степени IPX4 и массой 19,5 кг.