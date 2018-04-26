Представлен электроскутер Xiaomi Super Soco CU Electric Smart

Компания Xiaomi представила электроскутер Super Soco CU Electric Smart, цена которого составляет 770 долларов за самую доступную комплектацию. Цена зависит от дальности хода – 80, 100 и 120 км. Более мощны модификации оценены в 945 и 1150 долларов.

Сам скутер может похвастаться передней светодиодной оптикой, крупным дисплеем, интегрированной камерой с возможностью записи видео Full HD, модулем Wi-Fi, чтобы отправлять отснятое видео на смартфон, системой рекуперации энергии, электронной тормозной системой (EBS), портом USB, круиз-контролем, суперпрочной углеродистой сталью и авиационным алюминием. Размеры скутера равны 1782:318:1087 мм. Когда именно транспортное средство появится в продаже, пока не сообщается.