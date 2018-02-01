Представлен флагманский ридер PocketBook 740

Компания PocketBook пополнила ассортимент электронных книг с экраном E Ink флагманской моделью PocketBook 740. Новинку оснастили 7,8-дюймовым экраном E Ink Carta последнего поколения с разрешением 1872:1404 пикселей (300 пикселей на дюйм) и регулируемой цветной подсветкой, двухъядерным процессором с тактовой частотой 1 ГГц, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD объёмом до 32 ГБ, а также поддержкой нового облачного сервиса PocketBook Cloud. Отмечается, что на ридер предустановлены словари и 500 бесплатных электронных книг на 10 языках, из которых 219 книг на великом и могучем. Рекомендованная розничная цена PocketBook 740 составляет 14 990 рублей.