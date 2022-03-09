Представлен гоночный электрический велосипед Ducati Futa

Ducati Futa — гоночный электрический велосипед, разработанный для быстрой и эффективной езды. Ducati представила обзор функций, присутствующих в Futa, которые сделают ее привлекательной для гоночного сегмента. Рама-монокок из углеродного волокна в дополнение к аэродинамическому дизайну предназначена для дальних поездок. Велосипед также удобен и является кульминацией инновационных и эффективных функций, которые произошли от бренда Ducati.

Ducati Futa весит около 12,4 кг и имеет аккумуляторную батарею на 250 Втч. Дополнительный аккумуляторный блок на 250 Втч может быть добавлен, чтобы удвоить запас хода Ducati Futa с 80 до 160 км. Двигатель FSA System HM 1.0 обеспечивает электрическую поддержку мощностью 250 Вт. Электровелосипед имеет беспроводное электронное переключение скоростей 2 × 12, которое находится в двигателе задней ступицы. Тормозная способность обеспечивается гидравлическими дисковыми тормозами K-Force WE на 160-мм роторах FSA, а пульт дистанционного управления с поддержкой GPS поставляется компанией Garmin.

Было выпущено всего пятьдесят единиц новой Futa Limited Edition. Он сохраняет основные черты Futa, но имеет более эффективные компоненты. Ducati говорит, что Futa Limited Edition был создан для самых требовательных гонщиков, которые хотят насладиться лучшими техническими характеристиками и инновациями.

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