Представлен игровой стол Bloody BD-TB301

Bloody выпустила на рынок новую модель игрового стола – BD-TB301. Эта усовершенствованная разработка предназначена для геймеров, которым важен комфорт и полное погружение в виртуальные миры, будь то захватывающие киберспортивные турниры или многочасовые приключения в топовых играх. Увеличенная глубина столешницы позволяет удобно разместить несколько экранов, игровую периферию и другие необходимые аксессуары, не ставя под угрозу удобство пользователя.

В основе прочного каркаса лежат высококачественные сталь и алюминий, обеспечивающие надежность и способные выдерживать вес до 60 кг. Габариты стола (75x140x80 см) предоставляют достаточно места для создания уникального игрового пространства. Столешница новинки выполнена из ЛДСП с карбоновым покрытием – долговечного и практичного материала. Благодаря устойчивой к износу окраске, поверхность сохранит свой внешний вид даже при интенсивном использовании. Для дополнительного удобства стол оборудован различными держателями. Подстаканник с надежным креплением позволит наслаждаться любимыми напитками, не отрываясь от виртуальных баталий. Bloody BD-TB301 станет надежной платформой для тех, кто стремится к совершенству в играх. Эта модель сочетает в себе материалы премиум-класса, эргономичный дизайн и стильный внешний вид – для геймеров, которые привыкли отдаваться игре на все сто процентов. Просторная столешница вместит все необходимое, а держатели для наушников и проводов помогут поддерживать порядок. Стальная и алюминиевая конструкция гарантирует долговечность.