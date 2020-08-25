Представлен карманный твердотельный накопитель Crucial X6

Бренд Crucial (принадлежит Micron Technology) пополнил ассортимент твердотельных накопителей моделью X6, которая выйдет в двух вариантах: на 1 и 2 ТБ. Новинка характеризуется прочным ударостойким корпусом с размерами 11:69:64 мм, массой 40 г и черной расцветкой, интерфейсом USB 3.1 на основе USB Type-C, поддержкой операционных систем Microsoft Windows, Apple macOS и Android, а также приставок PlayStation 4 и Xbox One, скоростью передачи данных 540 Мбайт/с (заявлена производителем) и гарантией на протяжении трех лет. Версия на 1 ТБ оценена в 155 долларов, а 2 ТБ – в 285 долларов. Дата начала продаж пока не сообщается.