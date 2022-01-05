Представлен концепт игрового стола Razer Project Sophia

Razer представил свое видение будущего игр и домашних компьютеров с помощью Project Sophia, первого в мире концепта настоящего игрового стола, и Enki Pro HyperSense, передового игрового кресла со встроенной высокоточной тактильной системой от D-BOX. Как Project Sophia, так и Enki Pro HyperSense, созданные передовым отделом исследований и разработок компании Razer, представляют собой новые инновационные решения, позволяющие поднять уровень любого домашнего сетапа.

Модульная конструкция с высокой степенью адаптации позволяет пользователям быстро изменять конфигурацию своего рабочего пространства в соответствии с поставленными задачами - будь то работа с электронной почтой и документами Word, уничтожение врагов на пути к цели в играх или стриминг для зрителей на Twitch со своей командой - Project Sophia обеспечивает беспроблемное решение всех этих задач. Центральным элементом гибкости Project Sophia является легко модифицируемый стол, способный поддерживать до 13 отдельных модулей для бесчисленного уровня персонализации.

Это позволяет конфигурировать каждую секцию с помощью множества специфических компонентов, таких как дополнительные экраны, средства мониторинга системы, сенсорные панели горячих клавиш, графические планшеты и аудиомикшеры, или даже внешние карты захвата, так что пользовательский сетап может быть перенастроен в считанные секунды для любой ситуации.

В основе Project Sophia лежит специализированная печатная плата, оснащенная самыми современными компонентами, включая новейший процессор Intel и графический процессор NVIDIA для поддержки самых ресурсоемких задач. Чтобы максимально использовать пространство стола, все это размещено в тонком корпусе, который магнитами крепится под стеклянной столешницей и может быть так же легко снят для установки новых обновлений, что позволяет пользователю быстро создать систему, необходимую для выполнения поставленной задачи.
Комментарии и отзывы Razer Project Sophia
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